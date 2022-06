Brienz/St. Gallen – «Sunneschyn» gab alles – OK informierte sich 16 Teilnehmende der Sportgruppe Sunneschyn aus Meiringen gaben an den Special Olympics in St. Gallen ihr Bestes. Und das OK des nächsten solchen Events in Brienz informierte sich. PD

Das glückliche und zufriedene Team Radsport der Sportgruppe Sunneschyn, Meiringen, an den National Summer Games der Special Olympics Switzerland 2022 in St. Gallen. Foto: PD

Unlängst fanden in St. Gallen die von Special Olympics Switzerland initiierten National Summer Games statt. 1400 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung massen sich in 14 Sportarten, darunter 16 Teilnehmer der Sportgruppe Sunneschyn aus Meiringen. «Anlässlich der Schlussfeier wurd e die Special-Olympics-Flagge an das OK der National Winter Games Haslital Brienz 2024 überreicht», schreibt das OK in einer Mitteilung.

Stolz zeigten Caroline und Nicole von der Sportgruppe ihre Medaillen und Rangbändel. Sie waren sehr zufrieden mit ihren Resultaten. Überhaupt waren sie rundum glücklich nach vier Tagen «St. Gallen mit Allen» – so das Motto der Veranstalter. Auch Peter Lehmann von der Sportgruppe zeigte sich stolz auf seine Schützlinge. Alle hätten ihre Runden geschafft, ob mit dem Velo, dem Tandem oder dem Dreirad.

In zwei Jahren wird die Flagge von Special Olympics Switzerland dann auf dem Casinoplatz in Meiringen in die Höhe gezogen, das Olympische Feuer entfacht und die National Winter Games 2024 eröffnet. «Rund 600 Athletinnen und Athleten werden sich in den Sportarten Ski, Snowboard, Langlauf, Schneeschuhlaufen, Curling und Unihockey messen», heisst es. Das 20-köpfige OK-Team habe die Gelegenheit genutzt und in St. Gallen hinter die Kulissen des Grossanlasses geblickt. «Jetzt geht es an die Arbeit, damit im März 2024 alles bereit ist.»

