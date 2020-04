Oberländer Autor mit Virus angesteckt – Sunil Mann: «Jetzt ist die Angst wie weggefallen» Sunil Mann hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er verbrachte zwölf Tage daheim, kommt nun aber wieder zu Kräften und fühlt sich psychisch besser. Svend Peternell

Krimiautor Sunil Mann hat sich wieder erholt. BOM

Sunil Mann hat schwierige Wochen hinter sich, kommt erst langsam wieder zu Kräften. Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert, erlebte Fieberschübe, verlor während mehrerer Tage Geschmacks- und Geruchssinn – die typischen Symptome dieser Krankheit. Er musste die Vernissage zu seinem neuen Krimi am 19. März absagen – wenige Tage später wäre sie ohnehin wegen der Verordnung des Bundesrats abgesetzt worden. «Ich spürte grosse Erschöpfung. Am Morgen ging es noch. Aber am Nachmittag war meine ganze Energie weg.» Sunil Mann kam nicht in Spitalbehandlung, sondern blieb zu Hause, wo er mit einem Kinderarzt zusammen wohnt. «Da war es nur eine Frage der Zeit, bis die Symptome eintreten. Die halbe Praxis war infiziert. Mein Partner wurde positiv getestet. Ich hatte genau das Gleiche, einfach mit einem Tag Verzögerung. Wir waren zwölf Tage daheim. Jetzt ist es wieder gut. Fast wie früher», sagt Mann.