«Böniger Badegeschichten» – Sun, fun – und fundierte Recherche «Badegeschichten» aus 200 Jahren bringen mehr als nur einen Hauch Sommer ins Böniger Dorfmuseum. Sibylle Hunziker

Der Sprungturm im Strandbad Bönigen in den frühen 1930er-Jahren. Das Bild gehört zu einer Reihe von Aufnahmen des Fotografen Hans Steinhauer, die zur Anfertigung von Postkarten bestimmt waren. Foto: PD / Peter Michel

Sommer, Sonne, eine Horde lachender kleiner Angeber auf dem grossen Sprungturm, sportliche Schwimmerinnen, genüssliches Faulenzen im Schatten des Sonnenschirms, Badehäuschen, Ruderboote, spritzendes Wasser – die alten Stiche, Werbegrafiken, Malereien, Skizzen und Fotografien in Bönigens Dorfmuseum wecken die Sehnsucht nach allem, was Sommerferien ausmacht. Also nichts wie weg an den See!