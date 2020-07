Landgasthof in Jegenstorf – Summermatters verlassen den Löwen Mitte August verabschieden sich Brigitta und Willi Summermatter nach 27 Jahren vom Gasthof Löwen im Dorfzentrum. Hier wurde auch Politik gemacht. Hans Ulrich Schaad

Brigitta und Willi Summermatter im Wattenwyl-Stübli, das an den Erbauer des Gasthofs und das Baujahr erinnert. Foto: Adrian Moser

Brigitta und Willi Summermatter sitzen an diesem sonnigen Vormittag alleine in der Gaststube des Löwen in Jegenstorf. Die Tische und Stühle stehen im nötigen Anstand auseinander. Das Coronavirus hat das Leben des Wirtepaars in den letzten Monaten auf den Kopf gestellt. Und das Virus hat auch die Zukunftspläne durchgeschüttelt.