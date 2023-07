Jenni deckt auf – Summer in the City – die besten Schweizer Sommerbeizen Warum in die Ferne schweifen? Unser Autor hält sich derzeit gern in Schweizer Städten auf. 8 Tipps für Restaurants mit Sommergärten. Martin Jenni

Das Stadtleben ist schön: Hier im Restaurant Reussfähre in Luzern. Foto: Stefano Schröter

Ferien in der Stadt? Aber ja. Neben tollen Beizen habe ich Ihnen zusätzliche Tipps bereitgestellt: In Zürich liege ich auf weichen Graspolstern im Rieterpark, in St. Gallen esse ich Zimtfladen, in Schaffhausen entere ich einen Weidling, in Bern gehts nicht ohne das Zehendermätteli, in Basel besuche ich ein Museum, in Aarau flaniere ich die Aare entlang, in Freiburg suche ich in der Unterstadt das Mittelalter, und in Luzern geniesse ich Kultur auf dem Landwirtschaftsbetrieb. Kommen Sie mit!

Rillettes vom Poulet im Café des Arcades, Freiburg

Im Le Bletz, zwei Stöcke über dem Café des Arcades: Fernweh stillen wird einem in Freiburg leicht gemacht. Foto: PD

Nicht alle Einheimischen freuen sich über die vielleicht etwas zu intensive Renovation ihres Café des Arcades. Wie auch immer, das Angebot ist durchdacht, die Küche hat zugelegt, die Stimmung ist urban, und auf dem Dach wartet die Sommerterrasse Le Bletz, auf der das Fernweh mit einem Ballon blanc und einer Terrine de Campagne fribourgeois sehr schnell vergessen geht.

Pizza von Massimo in der Werkstadt, Bern

Den Tag verbummeln: Das geht in der Werkstadt im Berner Lorraine-Quartier relativ gut. Foto: Nicole Philipp

Es sind die unscheinbaren Einkehrmöglichkeiten, die mich faszinieren, wie in Lenzburg die Piz Gloria Bar oder eben in Bern die Werkstadt mit herzlichen Gastgeberinnen und Gastgebern, die ihre Gäste wie Freunde behandeln, sofern sich diese auch wie Freunde zu benehmen wissen. Das Angebot ist überschaubar und enthält Gerichte, die ohne Brimborium überzeugen. In der Werkstadt den Tag verbummeln, sitzen bleiben statt hetzen, lesen, plaudern, lachen, essen und sich zivilisiert frisch trinken, das kann ich Ihnen nur empfehlen.

Bombette pugliesi im Rebhaus, Basel

Wie bei der Nonna: Im Rebhaus in Basel kommen italienische Klassiker auf den Tisch. Foto: Lucia Hunziker

Nicoletta Girodano und Junior Ilario Galoppo haben dem Rebhaus einen neuen, luftigen Touch verpasst, ohne mit dem Alten zu brechen. Vielmehr ist ihnen eine Mischung gelungen, die Freude bereitet. So auch das Weinangebot, das mit einer fairen Preispolitik und einer durchdachten Auswahl überzeugt. Hinzu kommt die schmackhafte Küche von Nicoletta, die so kocht, wie sich das ihre Stammgäste wünschen. Mit zum Beispiel Bombette pugliesi (Fleischrollen) und diversen Antipasti, Primi, Secondi sowie einigen süssen Klassikern aus Nonnas Küche – nur besser. Mitten im Kleinbasel sorgt das Rebhaus mit seinem begrünten Innenhof für gute Laune und Ferienstimmung.

Patatas bravas im Sevilla, Aarau

Sevilla liegt in Aarau: Hier lässt sich das Leben geniessen. Foto: PD

Die schlichte Tapas-Beiz Sevilla und das schön gealterte Schützenhaus sind Partnerbeizen, verfolgen aber verschiedene Konzepte. Was beide bieten, ist eine herzliche Gastfreundschaft und das Augenmerk auf gute Produkte. Hinzu kommt eine Einrichtung, in der sich der Gast wohlfühlt. Warum also nicht gleich in beiden Häusern einkehren? Zuerst im Sevilla einige Tapas picken und am sprudelnden Cava nippen, danach im Garten des Schützenhauses ein Rindstatar mit pochiertem Freilandei essen und dazu einen Pinot noir von Lokalmatador Tom Litwan trinken? Passt!

Pastetli und Felchenfilets im Wirtshaus Reussfähre, Luzern

Im Restaurant Reussfähre in Luzern: Mitarbeiter Dimitrije mit den legendären Pastetli. Foto: Stefano Schröter

Seit Jahrzehnten ist das Wirtshaus an der Reuss mit seinen Stuckaturen, seiner Säule, seinem Holzboden und seiner Wurlitzer-Jukebox ein edler Blickfang, und obwohl die Wirtschaft ein beeindruckender architektonischer Zeitzeuge ist, hat sie sich den Nimbus eines Geheimtipps bewahrt, was sicher auch mit der unaufgeregten Küche zu tun hat. Hacktätschli, Cordon bleu, Luzerner Pastetli und Felchenfilets ziehen nun mal keine schwadronierenden Trendsetter an, sondern Schöngeister, die Freude am Beständigen haben.

Pikantes Grillgemüse im Rosengarten, Zürich

Gartengäste im Rosengarten in Zürich. Foto: PD

Der Garten ist romantisch, die Gastgeber sind jung, herzlich und wissen, was sie wollen. In Zürich bespielen sie noch die Jdaburg und die Riithalle, ihr Stammhaus ist die Pensiun Aldier in Sent. Gian und Nico Gross verwöhnen ihre Gäste im Rosengarten unter anderem mit kalt geräucherten Forellenfilets und mit einem Wurst-Käse-Salat der unkomplizierten Art. Der Bündner Metzgermeister Hatecke liefert das alpine Fleisch, was zeigt, dass die jungen Herren im Qualitätsdenken alte Hasen sind. Bei der Weinauswahl wäre eine Ergänzung mit einigen sprudelnden und leichteren Sorten eine Überlegung wert. Der Laden läuft auf Hochtouren, wer sich einen Tisch ergattern will, reserviert frühzeitig.

Surprise im Le Tre Befane, Schaffhausen

Gerichte nach süditalienischer Art gibts im Le Tre Befane in Schaffhausen. Foto: PD

Die in die Jahre gekommene, heimische Italianità-Szene schwärmt von der Gastgeberin Isabella Nardozza und der Köchin Roma Cirillo. Mit den beiden Frauen hat die Munotstadt endlich zwei würdige Nachfolgerinnen für die legendäre Wirtin und Köchin Elvira Rossi-Bergamini (Beckenburg) und Luciana Eckert (Schiff) gefunden. Ihre Taverna Le Tre Befane ist so einfach wie wünschenswert und vermittelt ein echtes Stück südliches Italien. Die Pasta ist fatta in casa wie alle Gerichte, die sie mit Grandezza auftischen. Unbedingt frühzeitig reservieren – und sich dann überraschen lassen, es gibt keine Speisekarte.

Quiche im Klosterbistro, St. Gallen

Im St. Galler Stiftsbezirk, auf halbem Weg zu den Drei Weieren, liegt das Klosterbistro. Foto: PD

Im Klosterbistro trinke ich morgens einen perfekten Espresso und gönne mir ein luftig-leichtes Croissant. Hausgemacht, versteht sich. Am Mittag warten Gerichte wie Lasagne, Focaccia, Caponata und Quiche auf Gäste mit Appetit, am späteren Nachmittag ist ein frischer, mineralischer Chenin blanc eine schöne Idee. Wer das Klosterbistro besuchen will, schaut vorbei, obs Platz hat, und wem das zu vage ist, reserviert sich im Schwesterbetrieb in der Focacceria an der Metzgergasse einen Stuhl im lauschigen Garten. Wer hier länger als zwei Stunden sitzen bleiben will, teilt dies bei der Reservation explizit mit, ansonsten wird der Tisch an die nächsten Gäste vergeben.

