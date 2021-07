Unterstützung für kleine Gemeinden – Sumiswald mausert sich zum Subzentrum Als grosse Gemeinde will Sumiswald Dienstleistungen für ihre Nachbarn übernehmen. Ein erster Schritt zu Fusionen? Nina-Lou Frey

Im Bauwesen, den Finanzen und der Gemeindeschreiberei will Sumiswald die umliegenden Gemeinden unterstützen. Foto: Thomas Peter

Zurzeit sucht die Gemeinde Sumiswald eine zusätzliche Fachkraft im Finanzwesen. Eine Vollzeitstelle soll besetzt werden. Das könnte der Anfang sein. «Wir wollen uns als Dienstleistungsanbieter etablieren», erklärt Fritz Kohler, Gemeindepräsident von Sumiswald.

Die grosse Gemeinde im mittleren Emmental will künftig Dienstleistungen für umliegende kleinere Gemeinden übernehmen und tut dies bereits jetzt vereinzelt. Das betreffe insbesondere das Bauwesen, die Finanzen und die Gemeindeschreiberei, so Kohler. Zudem helfe sie auch in einer beratenden Funktion aus.