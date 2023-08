Sänger Rodriguez – Der «Sugarman» ist tot Mit der Doku «Searching for Sugarman» erlangte er Weltruhm. Nun ist der Sänger Sixto Diaz Rodriguez im Alter von 81 Jahren gestorben. red UPDATE FOLGT

Rodriguez performt in Amsterdam im Juli 2013. Foto: Ferdy Damman (Keystone)

Der Singer-Songwriter Sixto Diaz Rodriguez ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Dies vermelden mehrere US-Medien. Sein Tod wurde sowohl auf seiner offiziellen Website als auch durch seine Tochter Regan bestätigt.

Der US-Amerikaner blieb bis zur Oscar-prämierten Dokumentation «Searching for Sugarman» in seiner Heimat weitgehend unbekannt. Der Film erzählt die unglaubliche Lebensgeschichte des Sängers aus Detroit, der in Südafrika schon früh Kultstatus erlangt hatte, während er selbst lange nichts davon erfuhr.

Update folgt.

