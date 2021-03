Bangen im Basler Rheinhafen – Suez-Blockade trifft Schweizer Konsumenten Höhere Preise, verzögerte Lieferungen und ein Engpass auf dem Rhein zwischen Rotterdam und Basel: Das sind die Folgen für die Schweiz. Peter Burkhardt

Die Arbeiten zur Freilegung des Schiffs Ever Given waren auch am Samstag im vollen Gang. Foto: AFP

Die Blockade des Suezkanals durch das riesige Containerschiff Ever Given hat grosse Auswirkungen auf den Welthandel. Das dürften bald auch die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz spüren.

Besorgt ist man insbesondere in den drei Rheinhäfen in und um die Stadt Basel, die für die Landesversorgung zentral sind. Es sei möglich, dass gewisse Güter mit Verspätung in die Schweiz kommen, sagt André Auderset, Geschäftsführer der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft mit Sitz an der Südquaistrasse mitten im Basler Hafen.

«Diese Verspätungen können bis zu einer Woche oder zehn Tage betragen, insbesondere, wenn die Schiffe nun statt durch den Kanal um Afrika herumfahren müssen.»