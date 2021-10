Brustkrebsmonat im Kanton Bern – Süsse Leckereien mit ernstem Hintergrund

In den Filialen von Nyfeler Beck im Oberaargau soll Gebäck in Schleifenform auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen. Geschäftsleiterin Denise Nyfeler hat ihre Mutter an die Krankheit verloren.