Abschaffung des koreanischen Alters – Südkorea ändert Alterszählung - Millionen plötzlich ein bis zwei Jahre jünger Das Land führt das Kalenderalter ein, um das System den meisten Teilen der Welt anzugleichen. Doch wann sind Südkoreanerinnen und Südkoreaner nun volljährig? Olivier Leu

Sie ist 31 statt 33: Die Büroangestellte Kim Jin-sil zeigt in Seoul eine Tafel mit ihrem neuen offiziellen Alter. Foto: Anthony Wallace (AFP)

Eine Gesetzesänderung sorgt in Südkorea dafür, dass Millionen Einwohnerinnen und Einwohner über Nacht ein bis zwei Jahre jünger wurden – zumindest auf dem Papier. Das Gesetz trat am Mittwoch in Kraft und hat Einfluss auf «alle Justiz- und Verwaltungsbereiche des Landes, wie CNN berichtet. Die traditionelle koreanische Alterszählung wird ins internationale System überführt, in dem in den meisten Teilen der Welt die Alterszählung mit eins ein Jahr nach der Geburt beginnt. Damit endet eine jahrelange Debatte im Land, und Probleme, die durch die unterschiedliche Zählweise auftraten, werden beseitigt.

Die Vereinheitlichung werde «verschiedene soziale Verwirrungen und Streitigkeiten reduzieren», sagte Lee Wan-kyu, der zuständige Minister, bei einer Pressekonferenz. Auch soll das Gesetz, das im vergangenen Dezember vom südkoreanischen Parlament verabschiedet wurde, Kosten in der Verwaltung reduzieren. Die Anpassung war ein Versprechen von Präsident Yoon Suk-yeol, der im vergangenen Mai sein Amt antrat.

Yoon Jae-ha ist nun 8 statt 9, sein Vater Yoon Dong-gun 43- statt 44-jährig. Foto: Anthony Wallace (AFP)

Bei der traditionellen koreanischen Alterszählung ist ein Kind mit der Geburt bereits ein Jahr alt. Ein Jahr älter wird es – so wie bislang alle Menschen in Südkorea – an Neujahr. Somit war ein Kind, das am 31. Dezember geboren wurde, am darauffolgenden 1. Januar bereits 2 Jahre alt.

Ähnlich dem Schuljahr

In Südkorea gab es bislang eine weitere Zählmethode, bei der ein Baby bei seiner Geburt null Jahre alt ist. Ein Jahr älter wurde es wie im Land üblich jeweils auch am 1. Januar. Somit kann jemand je nach Betrachtung drei verschiedene Alter aufweisen. CNN nennt als Beispiel den «Gangnam Style»-Sänger Psy. Am 31. Dezember 1977 geboren, ist er nach internationalem System 45 Jahre alt, 46-jährig nach Kalenderjahrzählung und 47 nach koreanischer Alterszählung.

Die Umstellung hat einen Einfluss auf viele Lebensbereiche. Etwa auf den Zeitpunkt, an dem die Leute volljährig werden. In anderen Belangen ändert sich mit der neuen Zählweise nichts. So kommen Kinder im März des Jahres nach ihrem sechsten Lebensjahr in die Grundschule, unabhängig davon, in welchem ​​Monat sie Geburtstag haben. Das wird auch so bleiben.

Ist und bleibt volljährig: Die Studentin Kim Hye-rim ist nun offiziell 19. Foto: Anthony Wallace (AFP)

Dasselbe gilt für den Kauf von altersbeschränkten Produkten wie Alkohol oder Tabak. Hier gilt weiterhin das Geburtsjahr einer Person. Somit dürfen zwei Personen, die im Januar und Dezember geboren wurden, im selben Jahr Alkohol kaufen – nämlich in dem Jahr, in dem sie nach der internationalen Zählung 19 Jahre alt werden.

Zu Beginn der neuen Regelung werden Ausnahmen möglich sein. Das hat die Regierung beschlossen, um mögliche Komplikationen unbürokratisch zu beheben. Viele Südkoreanerinnen und Südkoreaner dürften im Alltag weiterhin das traditionelle koreanische Alterssystem verwenden. Das Alter hat einen hohen Stellenwert in der Kultur und der Sprache. So macht es einen Unterschied, wie sich die Menschen selbst unter Freunden ansprechen, ob sie gleich alt oder ein Jahr jünger oder älter sind als man selbst.

Diese Einwohnerin von Seoul war eben noch 87, jetzt ist sie 86. Foto: Anthony Wallace (AFP)

Die Abschaffung war in Südkorea umstritten. Für die Befürworterinnen und Befürworter der traditionellen Zählweise sprechen verschiedene Faktoren gegen die Umstellung. Zu den häufigsten Argumenten gehört jenes, dass mit der bisherigen Alterszählung die Zeit im Mutterleib berücksichtigt wird. Auch gibt es eine Theorie, nach der das ursprüngliche Zahlensystem die Zahl null nicht kannte und die Zählung deshalb von Geburt an mit eins begonnen wurde.

Auch China, Japan und Vietnam kannten früher eine entsprechende Alterszählung. Zuletzt hat sie Nordkorea in den Achtzigerjahren abgeschafft, um damit der zunehmenden Globalisierung Rechnung zu tragen.

Olivier Leu ist seit 2018 Sitemanager und Newsredaktor bei der Redaktion Tamedia.

