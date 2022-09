In der Privatklinik Meiringen – Süchtig nach Social Media Über 10 Stunden pro Tag verbrachte der 21-jährige Adrian Schneider an seinem Handy. Nun will er aus der Sucht ausbrechen. Jessica King

Adrian Schneider schaut von dem Aufenthaltsraum der Privatklinik Meiringen in die Bergwelt. Foto: Raphael Moser

Der grösste Teil seines Lebens hat Adrian Schneider* an seinem Handy verbracht. Berieseln liess er sich vor allem von den sozialen Medien, von Facebook, Youtube oder Instagram, in den schlimmen Phasen über 10 Stunden pro Tag. Wenn der 21-Jährige von dieser Zeit spricht, macht er mit seiner rechten Hand unbewusst immer wieder die gleiche Bewegung: Sein Daumen zuckt gegen oben, als würde er sich an die endlose Flut an Bildern und Videos erinnern, die er in seinem Leben bereits von seinem Bildschirm gewischt hat.