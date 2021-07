Polizeieinsatz in Bern – Suche nach vermisstem Aareschwimmer dauert an Seit Donnerstagabend wird in Bern ein Mann vermisst, der zum Schwimmen in der Aare war. Noch fehlt jede Spur von ihm.

Nach den Hochwassern der letzten Woche hat sich die Aare wieder beruhigt, dennoch ist beim Schwimmen Vorsicht geboten. Foto: Raphael Moser

Am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, geriet in der Aare in Bern ein junger Mann in Schwierigkeiten. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, habe sich der Vermisste oberhalb des Marzilibads ins Wasser begeben und sei dann nicht mehr selbständig ans Ufer gekommen. Passanten hätten ihn aus den Augen verloren.

Eine umgehend eingeleitete Suchaktion vom Land aus und zu Wasser blieb erfolglos. Wegen der starken Trübung und der hohen Fliessgeschwindigkeit der Aare gestalte sich die Suche schwierig. Die Einsatzkräfte mussten in den Abendstunden abbrechen, im Verlauf des Freitags würden nun weitere Gewässerabschnitte abgesucht.

An der Suchaktion waren neben zahlreichen Patrouillen und der Seepolizei auch mehrere Einsatzkräfte der Sanitätspolizei beteiligt. Zur Betreuung betroffener Personen stand zudem das Care Team des Kantons Bern im Einsatz.

mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.