Chaos auf US-Autobahn – Sturm wirbelt Staub auf – Massen-Crash mit mehreren Toten Die Bilder sehen aus wie aus einem Apokalypsen-Film aus Hollywood: Rauch überall, Dutzende Autos quer übereinander gestapelt und Einsatzkräfte, die ein Bild der Massenkarambolage verschaffen.

Bis zu100 Autos und LKW waren in den Crash verwickelt: Den Einsatzkräften bot sich an der Unfallstelle ein Bild des Grauens. (1. Mai 2023) keystone-sda.ch

In einer durch einen Staubsturm ausgelösten Massenkarambolage sind in den USA am Montag sechs Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert, wie die Polizei im US-Bundesstaat Illinois mitteilte. Fernsehaufnahmen zeigten ein Bild der Verwüstung mit Dutzenden qualmenden, in einander verkeilten Autowracks, darunter Lastwagen. Einige Fahrzeuge kamen am Strassenrand zum Stehen. Über allem lag eine dichte, erdfarbene Staubschicht.

Zu der Massenkarambolage kam es gegen 11 Uhr Ortszeit auf der Autobahn zwischen Saint-Louis und Chicago, in der Nähe der Ortschaft Farmersville. Sie erstreckte sich über ein Länge von drei Kilometern in beiden Fahrtrichtungen. Zwei Sattelschlepper fingen bei den Unfällen Feuer, wie die Polizei weiter mitteilte. Insgesamt seien rund 30 LKW und 40 bis 60 Autos in die Karambolage verwickelt.

Die vielen Auffahrunfälle seien darauf zurückzuführen, dass starker Wind den Staub von Feldern in Richtung Autobahn geweht und den Autofahrern vollkommen die Sicht genommen habe, erklärten die Behörden.

Im Juli 2021 waren im US-Bundesstaat Utah im Westen der USA acht Menschen bei einer durch einen Sandsturm ausgelösten Massenkarambolage getötet worden.

