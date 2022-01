Strenges Jahr wegen Unwettern – Sturm, Hagel und Regen gaben den Berner Feuerwehren viel zu tun Über 10’000 Einsätzen im 2021, ein Drittel wegen Unwettern: Die Feuerwehren im Kanton Bern ziehen Bilanz.

Vergangenes Jahr kein Einzelfall: Die Feuerwehr im Einsatz wegen Hochwassers am Altenberg in der Stadt Bern, hier im Juli 2021. Foto: Raphael Moser

Die Feuerwehren des Kantons Bern sind im vergangenen Jahr insgesamt 10'200-mal ausgerückt – 3110-mal mehr als im Vorjahr. Die Zunahme um 43,9 Prozent erklärt sich vor allem durch die Unwetter vom Sommer des vergangenen Jahrs.

Wie die Gebäudeversicherung Bern (GVB) am Freitag mitteilte, leisteten die Berner Feuerwehren in den zwei Sommermonaten mit Sturm, Hagel und Regen drei Viertel ihrer durchschnittlichen Jahreseinsätze. 2240-mal rückten Feuerwehren im Kanton Bern im vergangenen Jahr wegen solcher Elementarschäden aus.

Im Vorjahr hatte es 752 Einsätze dieser Art gegeben. Das sind also etwa dreimal mehr Einsätze wegen Elementarschäden. 146 Miliz- und zwei Berufsfeuerwehren gibt es im Kanton Bern, wie aus der am Freitag veröffentlichten Einsatzstatistik der Berner Feuerwehren 2021 hervorgeht.

Jugendarbeit neu organisiert

Um solche Einsätze auch in ferner Zukunft leisten zu können, setzen die Berner Feuerwehren auf den Nachwuchs. Sie haben im vergangenen Jahr die Jugendfeuerwehr neu organisiert. Interessierte Jugendliche können sich nun bei der Feuerwehr ihrer Gemeinde melden statt wie bis anhin beim Feuerwehrinspektorat.

Zudem tragen sie neu Uniformen und Ausrüstung ihrer Ortsfeuerwehren, wie die GVB weiter schreibt. So sind die Jugendlicihen ab der ersten Minute auch optisch integriert. In der Jugendfeuerwehr erlernen 14- bis 18-Jährige das Feuerwehrhandwerk. Ab dem 18. Lebensjahr treten sie direkt in die Einsatzformation ihrer Feuerwehren über, ohne eine zusätzliche Grundausbildung absolvieren zu müssen.

Einsatzberichte neu digital

Im letzten Jahr nutzten alle Berner Feuerwehren erstmals den digitalen Einsatzbericht. Dieser spart laut GVB nicht nur Zeit und Aufwand, sondern ermöglicht auch systematische Auswertungen und Statistiken. Insgesamt profitierten Feuerwehren damit deutlich von einfacheren Prozessen und grösserer Transparenz.

SDA/zec

