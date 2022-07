Unwetter in der Region Thun – Sturm fällte am Guisanplatz einen Baum Am Donnerstagabend zogen im Grossraum Thun und im Berner Oberland Gewitter auf. Der Kantonspolizei Bern wurden aber nur wenige Schäden gemeldet. Janine Zürcher

Am Montagmorgen war am Guisanplatz ein Pneukran im Einsatz, um die Reste des umgestürzten Baumes zu räumen. Foto: Janine Zürcher

Am Donnerstagabend kam es im Kanton Bern in mehreren Gebieten zu Gewittern. Auch die Region Thun und das Berner Oberland waren von starken Regenfällen und Gewittern betroffen. Schweizweit am meisten Regen gab es in Kiesen, wie Meteonews vermeldete. Insgesamt fielen über 60 Millimeter Niederschlag, wovon 20 Millimeter innert 10 Minuten niedergingen. Innert 20 Minuten waren es bereits 30 Millimeter.

Im Vergleich zum Unwetter vor einer Woche hielten sich die Schäden in Thun und der Region in Grenzen. Rund fünf Meldungen aus dem gesamten Oberland und dem Grossraum Thun sind bei der Kantonspolizei Bern eingegangen, wie Mediensprecherin Jolanda Egger auf Anfrage mitteilt.