Tödlicher Unfall in Adelboden – Kam es hier zur Tragödie? Der verunglückte Weltcup-Besucher dürfte im Adelbodner Gebiet Fuhrenweidli tödlich abgestürzt sein. Jürg Spielmann

«Das ist sehr, sehr tragisch», sagte am Dienstag ein Einheimischer aus dem Gebiet Boden von Adelboden. Dort wurden am Wochenende die Weltcuprennen ausgetragen, dort verlor sich am Samstagabend die Spur eines 20-Jährigen aus dem Kanton Freiburg. Um 18 Uhr hätte der Skifestbesucher mit dem Bus nach Châtel-St-Denis zurückreisen sollen. «Er telefonierte mit seinen Freunden und sagte, dass er zeitlich zu knapp dran sei und es wohl nicht schaffen würde», berichtete sein Vater später der Freiburger Zeitung «La Liberté». Der junge Mann tauchte gar nicht mehr auf.