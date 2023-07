Alt gegen Jung

Zwischen den beiden liegen 15 Jahre und 348 Tage. Nur zweimal war der Altersunterschied zweier Grand-Slam-Finalisten in der Profiära (seit 1968) noch grösser. 1974 zwischen dem jungen Jimmy Connors und Altmeister Ken Rosewall, in Wimbledon und am US Open. Zwischen beiden lagen damals über 17 Jahre. Beide Male gewann Jungspund Connors. Ein Omen für Alcaraz?