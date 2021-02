Ermittlungen in New York – Stürzt Donald Trump wie Al Capone über gefälschte Steuerunterlagen? Das Bundesgericht gibt den Weg frei für eine Strafuntersuchung gegen den Ex-Präsidenten. Der Fall weist Parallelen auf zu einem Mafia-Prozess. Walter Niederberger

Präsident Donald Trump hält eine Rede auf der Andrews Air Force Base, Mittwoch, 20. Januar 2021. Foto: Manuel Balce Ceneta (AP Photo)

Einhellig, mit den Stimmen aller sechs Republikaner, hat das Bundesgericht den Weg für eine Strafuntersuchung gegen den früheren Präsidenten geöffnet, der seine weiteren politischen Pläne zunichtemachen könnte. Dafür sorgt allein schon das Team von Anklägern rund um Cyrus Vance, den federführenden Staatsanwalt von Manhattan. Vance holte bereits Mark Pomeranz an Bord, einen früheren Generalstaatsanwalt auf Bundesebene, der komplizierte Prozesse gegen das organisierte Verbrechen führte und Mafiaboss John Gotti überführte.

Die verwickelte Struktur des Trump-Imperiums mit über 500 Firmen und einem übergrossen Chef sei durchaus mit einer mafiösen Organisation zu vergleichen, meint der amerikanische Journalist und Autor Craig Unger. «Während über 30 Jahren haben mindestens 13 Leute mit Verbindungen zur russischen Mafia im Trump-Tower gewohnt oder von dort aus kriminelle Geschäfte betrieben. Grosse Geldmengen wurden mit Immobiliendeals über Offshore-Firmen gewaschen», schreibt Unger im Buch «House of Trump, House of Putin».

Doch die Hürde zum Tatbeweis ist hoch. «Die Justiz muss nicht nur beweisen, dass Trump Steuererklärungen verfälscht hat, sondern auch, dass er dies im vollen Wissen und absichtlich getan hat», sagt Andrew Weissmann, einer der Chefermittler gegen Trump in Sachen Justizbehinderung und versuchter Wahlmanipulation. Andererseits könne der Prozess trotz der mehreren Millionen Unterlagen sehr rasch starten. Das Beweismaterial gegen Trump-Berater Paul Manafort habe umfangreiche Belege von Dutzenden weltweit tätiger Firmen umfasst, so Weissmann. Dennoch sei Manafort schon vier Monate nach Prozessbeginn verurteilt worden.

Deutsche Bank im Zentrum

Wichtiger noch als die Steuererklärungen, die Trump anders als frühere Präsidenten geheim hielt, sind Korrespondenzen, Rechnungen, Quittungen und weitere Belege, die hinter die deklarierten Steuern sehen lassen. Viel deutet darauf hin, dass Trump den Wert seiner Liegenschaften in den Steuererklärungen zu tief, aber gegenüber Banken zu hoch bewertet hatte, um günstigere Kredit zu bekommen und Steuern zu umgehen. Der Deutschen Bank schuldet er über 300 Millionen Dollar, die er persönlich abgesichert hat und die in zwei Jahren fällig werden. Ob diese Kredite sauber waren oder in Richtung Geldwäsche durch russische Hände weisen, wird untersucht. Ermittler haben in den letzten Wochen bereits Angestellte der Deutschen Bank einvernommen.

Weiter wird ermittelt, ob Trump seiner Tochter bis zu 26 Millionen Dollar als «Beraterhonorar» zugeschoben hat und als Geschäftsreisen abgezogen hat, obwohl Ivanka bezahlte Angestellte war. Gemäss einer Untersuchung der «New York Times» zahlte Trump auch mindestens zehn Jahre keine Bundessteuern, und im ersten Jahr als Präsident nur gerade 750 Dollar.

Sicher belastet wird er von seinem früheren Anwalt Michael Cohen, der seit mehr als einem Jahr mit der Justiz kooperiert. «Trump wird zum ersten Mal für seine dreckigen Geschäfte Rechenschaft ablegen müssen», sagte Cohen am Montag. «Für mich steht praktisch fest, dass er anklagt werden wird.»

Doch kaum war das Urteil des Bundesgerichts am Montag bekannt geworden, suchte Trump erneut Ausflüchte. Da Staatsanwalt Vance in Kürze zurücktreten und den Fall abgeben wird, stellt sich die Frage der Befangenheit der potenziellen Nachfolger. Acht Bewerber stehen bereit, alle Demokraten. Mehrere haben sich bereits zum Prozess geäussert und unter anderem erklärt, sie würden auch Ivanka Trump vor Gericht stellen, was Vance mangels Beweisen abgelehnt hatte. «Linksextreme Gerichte und Kandidaten haben sich geschworen, einen politischen Gegner zu erledigen», beklagte Trump. Das erlaube keinen fairen Prozess. «Die grösste Hexenjagd in der Geschichte des Landes geht weiter.»

Der Prozess könnte seine Position im republikanischen Lager schwächen, sagt der Politstratege Jamal Simmons. Zwar ändere das Verfahren für die Hardcore-Trumpisten wohl wenig, «doch fällt es schwer zu glauben, dass der Büroangestellte in Ohio, der seine Steuern bezahlen muss, einfach der durchschnittliche republikanische Wähler Trump noch einmal wählen würde». Trump verglich den Prozess gegen seinen Berater Paul Manafort einmal mit dem Verfahren gegen den berüchtigten Mafiaboss Al Capone. Der Vergleich könnte nun unverhofft auf ihn selbst zurückfallen, wenn er nicht wegen Justizbehinderung oder Wahlbetrug belangt, sondern wie Capone wegen Steuerdelikten verurteilt wird.