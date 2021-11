Super League: GC – YB – GC geht in Führung – Fassnacht auf dem Weg ins Spital

Die Stimmen der Trainer

Giorgio Contini (GC): «Wir sind der Aufsteiger und es kommt der Meister. Es tut unserem Spiel gut, wenn wir die Fehlerquote tief halten heute. Wir versuchen, nach vorne zu verteidigen. Es bringt nichts, wenn wir das Gefühl haben: Wir gehen jetzt auf Teufel komm raus zu pressen.»

David Wagner (YB): «Unsere Spielleistung war zuletzt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben zu viele einfache Fehler in beiden Strafräumen gemacht. Das ist die Hauptproblematik in unseren letzten sechs Spielen. Dieser Kritik müssen wir uns stellen. Wir müssen in beiden Strafräumen die Fehler abstellen und insgesamt besser Fussball spielen.»