Massenkarambolage und Lawinengefahr – Stürmischer Auftakt ins Wochenende In der Nacht gab es in Freiburg wegen Glatteises eine Massenkarambolage. Sturmtief Frank brachte Orkan-Böen – und einen Schwall feuchtmilder Luft. Die Lawinengefahr steigt.

Auf dem Säntis gab es Orkan-Böen von bis zu 132 km/h. (Archivbild) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Sturmtief Frank hat am Samstagmorgen auf den Gipfeln der Voralpen für orkanartige Böen mit Windstärken von bis zu 136 Kilometer pro Stunde gesorgt. Aber auch in der Nordwestschweiz stürmt es.

So wurden zu Beispiel in Rünenberg BL Windstärken zwischen 88 und 93 km/h gemessen, wie SRFMeteo und MeteoNews am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilten. In Welschenroh SO gab es Böen mit Geschwindigkeiten von 84 km/h, in Gösgen AG noch 71 km/h.

Aber auch im restlichen Flachland wehte ein starker Südwestwind. Da sei das Maximum aber noch nicht erreicht, schreibt MeteoNews. Gleichzeitig blies der Wind auf dem Pilatus und dem Säntis mit Orkanstärke. Dort wurden Windgeschwindigkeiten von 136 km/h respektive 132 km/h gemessen.

Erhebliche Lawinengefahr

Gleichzeitig steigt die Schneefallgrenze auf 1200 bis 1600 Meter über Meer an. Unterhalb von rund 1800 Meter seien durch Neu- und Triebschnee über der Altschneedecke mittlere Nass- und Gleitschneelawinen möglich, teilte das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) am Samstagmorgen mit.

Die Gefahrenstufe im Norden sei erheblich, im westlichen Wallis bei Monthey-Val d’Illiez, Emosson und Génepi sogar gross (zweithöchste Gefahrenstufe). Dort seien auch spontane Lawinen zu erwarten, vor allem an West-, Nord- und Osthängen oberhalb von rund 2400 Meter über Meer.

Zwei Verletzte bei Massenkarambolage

Bei einer Massenkarambolage auf der A12 bei Vaulruz sind in der Nacht auf Samstag zwei Frauen leicht verletzt worden. Sie mussten aber nicht im Spital versorgt werden, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

Die Karambolage, an der sechs Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich demnach am Freitag kurz nach 23.30 Uhr zwischen Vaulruz und Bulle. Der betroffene Autobahnabschnitt wurde bis kurz nach 4 Uhr morgens für den Verkehr gesperrt, da die Fahrbahn vereist war und gereinigt werden musste. Der Verkehr wurde auf die Kantonsstrasse umgeleitet.

Die Unfallfahrzeuge wurden mit mehreren Abschleppwagen abtransportiert. Die vor Ort angeforderte Stützpunktfeuerwehr Bulle sorgte unter anderem dafür, dass die Unfallstelle während der Rettungsarbeiten beleuchtet werden konnte. Der Interkantonale Dienst für den Unterhalt des Autobahnnetzes wurde für die Instandsetzung der Fahrbahn und des Mittelstreifens aufgeboten.

Eine Untersuchung zum Hergang und den Umständen der Karambolage wurde eingeleitet.

SDA/anf

