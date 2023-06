Segler im Gegenwind – Stürmische Zeiten für das Schweizer Spitzenteam Schwere Vorwürfe und gelöschte Erklärungen: Beim Schweizer Segelsyndikat Holcim PRB geht während der Weltumrundung der bekannte Skipper Kevin Escoffier von Bord.

Hightech auf Wasser: Die über 18 Meter lange Jacht von Holcim PRB während des Hafenrennens in Newport Beach, USA. Foto: Joseph Prezioso (AFP)

Sie sind seit mehr als 90 Tagen unterwegs. Über 50’000 Kilometer liegen hinter ihnen. Sie haben unruhige Gewässer durchkreuzt und starken Winden getrotzt, zuerst das Kap der Guten Hoffnung und dann Kap Hoorn umrundet. Doch kaum sind sie beim traditionsreichen Ocean Race rund um den Globus zurück in Europa, da erfasst die Seglerinnen und Segler des Schweizer Teams Holcim PRB ein Sturm.

Am Samstag, am Abend vor dem sogenannten Hafenrennen im dänischen Aarhus, geht unvermittelt Skipper Kevin Escoffier von Bord. Er macht dies auf seinem Instagram-Account selbst publik und schreibt, der Schritt erfolge wegen «eines angeblichen Vorfalls». Später löscht der 43-jährige Franzose diesen erklärenden Satz.

Wie das deutsche Fachmagazin «Yacht» berichtet, hänge Escoffiers Aus beim Schweizer Syndikat mit Vorwürfen einer Mitarbeiterin des Teams zusammen. Demnach habe er sie während des Landgangs in den USA zwischen der vierten und fünften Etappe bedrängt. Es gebe allerdings weder eine Anklage, noch ein Verfahren, räumt das Onlinemagazin ein, der Vorwurf sei aber gestützt auf mehrere Quellen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Nicht mehr Skipper beim Schweizer Team Holcim PRB: Kevin Escoffier. Foto: Carlos Alvarez (Getty Images)

Das Team geht nicht auf den plötzlichen Abgang des erfahrenen Weltumseglers ein, sondern vermeldet in einer Medienmitteilung einfach unvermittelt die Nominierung eines neuen Skipper für die nächste Etappe ab Donnerstag von Aarhus nach Den Haag: dessen Landsmann Benjamin Schwartz. Der Name Escoffier kommt in dem Communiqué nicht einmal vor.

Mit Schwartz wird Holcim PRB versuchen, das seit 1973 ausgetragene Ocean Race als erste Schweizer Segelcrew zu gewinnen. Es ist ein Dreikampf um den Sieg und ein enges Rennen: Vor den letzten beiden Etappen (Aarhus–Den Haag und Den Haag–Genua) liegt das US-Schiff von 11th Hour Racing lediglich einen Punkt vor Holcim PRB. Das Team Malizia mit dem bekannten deutschen Segler Boris Herrmann ist auf Zwischenrang 3 klassiert und hat ebenfalls noch Siegchancen.

wie

Fehler gefunden?Jetzt melden.