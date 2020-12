Sonntagsverkäufe fallen aus – Stürmen die Kunden nun am Samstag die Läden? Weil die Sonntagsverkäufe gestoppt sind, könnten die Warteschlangen am Vortag länger sein. Das flaue Weihnachtsgeschäft rettet das kaum. Stefan von Bergen

Kundenandrang auf dem Berner Weihnachtsmarkt am letzten Samstag. Foto: Keystone

Für die Geschäftsinhaber in Stadt und Kanton Bern war es in dunklen Zeiten eine gute Aussicht: An den beiden Sonntagsverkäufen vom 13. und 20. Dezember hofften sie, die mittelprächtige Bilanz des Weihnachtsgeschäfts jeweils von 10 bis 18 Uhr mit weit offenen Läden aufzubessern. Diese Hoffnung ist nun jäh entschwunden, weil der Bundesrat zur Eindämmung der wieder steigenden Corona-Zahlen ab diesem Samstag die Schliessung aller Läden an Sonn- und Feiertagen verfügt hat. Der Kommentar von Sven Gubler, Direktor der Innenstadtorganisation Bern City, ist kurz und klar: «Das ist hart.»