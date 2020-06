Zoom statt Casino – Studierende der Uni Bern werden virtuell gefeiert Sämtliche Diplom- und Promotionsfeiern der Uni Bern mussten wegen Corona abgesagt werden. Am Donnerstag fand eine virtuelle Feier für 220 Absolventinnen und Absolventen statt.

Die Abschlussfeier fand auf Zoom statt – Familie und Freunde konnten sie per Livestream verfolgen. Quelle: pd/Uni Bern

Normalerweise finden die Promotionsfeiern für die Absolventinnen und Absolventen der Universität Bern in feierlichem Rahmen mit Familie und Freunden statt. Nicht so in Zeiten von Corona. Sämtliche Abschlussfeiern mussten bereits im März abgesagt werden. So auch die Feier der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät (Wiso) im Casino Bern.

Die Fakultät hat sich deshalb entschlossen für die 220 Absolventinnen und Absolventen eine virtuelle Promotionsfeier durchzuführen, schreibt die Wiso-Fakultät in einer Mitteilung. Am Donnerstagabend fand diese «Zoom-Feier» mit der Promotionsrede des Dekans und Gratulationsbotschaften unter anderem von Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried und BKW-CEO Suzanne Thoma statt.

Familie, Freunde und Bekannten konnten die Feier per Livestream auf Youtube mitverfolgen. «Ein voller Erfolg, ich bin sehr zufrieden. Mit dieser virtuellen Feier bringen wir auch zum Ausdruck, dass wir eine moderne und innovative Universität sind», wird Artur Baldauf, Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät und Initiant der Feier, in der Mitteilung zitiert.

( pd/tag )