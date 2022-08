Siegenthalergut in Thun – Studienauftrag soll Antworten für den Aussenraum liefern Nach den Workshops mit der Quartierbevölkerung schreibt die Stadt einen Studienauftrag zur Gestaltung des Aussenraums im Siegenthalergut aus. PD/gbs

Das Siegenthalergut im Südwesten von Thun aus der Vogelperspektive. Foto: Christoph Gerber

Seit einigen Jahren schon wird in Thun an der Zukunft des Siegenthalerguts gearbeitet. Im September 2019 genehmigte der Stadtrat einen Kredit für die weiteren Planungsschritte, darunter etwa die Erarbeitung einer ZPP (Zone mit Planungspflicht). Seither durfte sich auch die Bevölkerung mehrfach dazu äussern, was sie sich für das fünf Hektaren grosse Areal, das zum zukunftsorientierten Wohnquartier werden soll, wünscht.

Nebst dem Wohnen sind auf dem Siegenthalergut Flächen für Gewerbe, Dienstleistung und öffentliche Nutzungen geplant. Als prägendes Element ist unter anderem ein öffentlicher Park vorgesehen. Für die Gestaltung des Aussenraums hat die Stadt Thun in diesen Tagen nun einen Studienauftrag ausgeschrieben, wie sie am Montag mitgeteilt hat. Die Frutiger AG, mit der die Stadt das Gebiet gemeinsam entwickelt, beteiligt sich am «qualitätssichernden Verfahren».

Volk wünscht Multifunktionalität

Ziel sei es, mit dem Studienauftrag die ganze Entwicklung des Siegenthalerguts «massgeblich durch den Freiraum mitzuprägen». Interessierte Landschaftsarchitektinnen und -architekten können sich bis zum 22. September bewerben. Anschliessend werden zunächst fünf Bearbeitungsteams ausgewählt. Diese erarbeiten dann Freiraumkonzepte.

«Eine Jury, bestehend aus unabhängigen Fachpersonen sowie Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Thun und der Frutiger AG, wird im Jahr 2023 das Siegerprojekt bestimmen.» Aus der Medienmitteilung der Stadt Thun

Zum öffentlichen Aussenraum im Siegenthalergut gehört neben dem Park und der Wegführung für den Fuss- und Veloverkehr auch ein Boulevard. «Eine Jury, bestehend aus unabhängigen Fachpersonen sowie Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Thun und der Frutiger AG, wird im Jahr 2023 das Siegerprojekt bestimmen», hält die Stadt fest. Es sei vorgesehen, das Team mit der besten Idee mit den weiteren Planungsarbeiten für den Park zu beauftragen.

Im Mai und Juni konnte die Quartierbevölkerung im Rahmen zweier Workshops ihre Ideen zum Aussenraum äussern. «Wichtig ist ihnen unter anderem die Multifunktionalität des Aussenraums, seine Qualität als Treffpunkt und die Biodiversität», teilt die Stadt mit. Die Anliegen würden Eingang finden ins Programm für den Studienauftrag.

Das Planungsamt arbeitet die Erkenntnisse aus allen bisherigen Planungsschritten laufend in die ZPP-Bestimmungen ein. «Nach der Genehmigung der ZPP durch den Stadtrat ist eine Masterplanung über den ganzen Perimeter vorgesehen», heisst es. Diese bilde die Grundlage für die Überbauungsordnung und die Architekturwettbewerbe.

Fehler gefunden?Jetzt melden.