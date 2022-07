Wohnungsmarkt in Thun – Studie besagt: Mietpreise sanken um 7 Prozent Das Marktmietenniveau in Thun ist durchschnittlich. Dies zeigt eine neue Studie. Trotz Wohnungsknappheit sind die Mietpreise seit 2016 um 7 Prozent gesunken. PD UPDATE FOLGT

Die Länggasse mit der Wohnsiedlung Freistatt (Bildmitte) und den angrenzenden Quartieren (Symbolbild). Am Freitag hat die Stadt über die Ergebnisse einer neuen Studie zum preisgünstigen Wohnungsbau informiert. Foto: Christoph Gerber

«Das Marktmietenniveau der Stadt Thun ist im Vergleich zur Agglomeration Thun und im Vergleich zur Schweiz aktuell als durchschnittlich zu bewerten.» Dies hat die Stadt am Freitag in einem Mediencommuniqué mitgeteilt. Im Vergleich zum ländlich geprägten Kanton Bern seien die Mietpreise jedoch überdurchschnittlich.

Zu diesem Resultat kommt die Studie «Preisgünstiges Wohnen in Thun», welche die Fahrländer Partner Raumentwicklung AG im Auftrag des städtischen Planungsamts erstellt hat. «Das Thema preisgünstiges Wohnen beschäftigt uns regelmässig, unter anderem auch im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision», sagt Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP). Weil bis anhin keine aktuelle faktenbasierte Grundlage vorhanden war, habe die Stadt eine Vergleichsanalyse erstellen lassen.

Tiefer als Bern – höher als Biel

Fahrländer Partner verglich die Wohnungsmietpreise in Thun mit Bern, Köniz, Biel, Burgdorf und Langenthal. Betrachtet wurden sowohl Vertrags- als auch Inseratemieten. Ausserdem sind diverse soziodemografische Daten und gezielte Bereiche des Wohnungsmarkts analysiert sowie Marktmieten den Kostenmieten gegenübergestellt worden. «Marktmieten bilden die herrschenden ortsüblichen Marktverhältnisse ab. Bei der Kostenmiete entwickelt sich die Miete gemäss den auf einer Liegenschaft anfallenden Kosten, wobei der Vermieter auf dem investierten Kapital eine gewisse Rendite erzielen soll», erläutert die Stadt.

«Die Studie bestätigt aus fachlicher Sicht die Erkenntnisse aus den Grundlagenarbeiten zur städtischen Wohnstrategie.» Susanne Szentkuti, Co-Leiterin des städtischen Planungsamts

Die Analyse zeigt, dass das Mietpreisniveau in Thun tiefer liegt als in Bern, etwa auf gleicher Höhe wie in Köniz und etwas höher als in Biel, Burgdorf und Langenthal. Der Bedarf an preisgünstigem Wohnraum sei in Thun nicht überdurchschnittlich, und Wohnungen seien hier in allen Preissegmenten knapp. «Interessant ist, dass die meisten Familienhaushalte, die aus Thun wegziehen, in Gemeinden mit gleich hohem oder sogar höherem Mietpreisniveau umziehen, zum Beispiel nach Steffisburg, Spiez oder Heimberg», heisst es in der Mitteilung. Das lasse vermuten, dass viele Umzüge nicht auf Wohnkostenvorteile, sondern auf das Wohnungsangebot und -umfeld zurückzuführen seien.

Neubautätigkeit zu gering

«Die Studie bestätigt aus fachlicher Sicht die Erkenntnisse aus den Grundlagenarbeiten zur städtischen Wohnstrategie», sagt Susanne Szentkuti, Co-Leiterin des städtischen Planungsamts. Das Wohnungsangebot in Thun decke insbesondere das Bedürfnis von Familien und jenes der älteren Bevölkerung nicht vollständig ab. Die Neubautätigkeit ist zu gering, es fehlen Angebote für alle Zielgruppen und Bevölkerungsschichten.

«Die Studie zeigt, dass wir mit den Zielsetzungen der Ortsplanungsrevision grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind.» Raphael Lanz (SVP), Thuner Stadtpräsident

Aus Sicht der Stadt muss der Wohnungsmarkt belebt und erneuert werden. «Ein starker Fokus ist dabei auf Familien und adäquate Angebote für die ältere Bevölkerung zu richten», heisst es. Das genossenschaftliche Wohnungsangebot sei ein wichtiges Segment, aber nicht alle Lagen würden sich für preisgünstigen Wohnungsbau eignen.

Die Genossenschaften als wichtige Partner sollen gestärkt und deren Weiterentwicklung unterstützt werden. «Die Studie zeigt, dass wir mit den Zielsetzungen der Ortsplanungsrevision grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind», sagt Stadtpräsident Lanz. «Es ist wichtig, dass wir gute Voraussetzungen schaffen, so dass zusätzlicher Wohnraum entstehen kann.»

