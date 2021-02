So ergeht es Berner Studierenden – Studentin absolvierte Auslandssemester von der Schweiz aus Seit Monaten sind sie im Fernunterricht, dürfen keine Partys feiern und finden nur erschwert Arbeit: Wie die Berner Studentinnen und Studenten mit der Corona-Situation zurechtkommen. Benjamin Lauener

Beim Semesterbeginn Mitte September durften die Studenten noch vor Ort sein. Dem ist schon lange nicht mehr so. Foto: Raphael Moser

Ein Studium ist mehr. Mehr als eine blosse Ausbildung auf Tertiärstufe. Natürlich, am Ende steht in den meisten Fällen ein Bachelor-, Master- oder gar ein Doktortitel. Doch auch das Drumherum zählt: Partys feiern, ein Auslandssemester in Rio, Kapstadt oder Tokio verbringen, neue Leute kennen lernen oder gar die grosse Liebe finden. Kurz: Vor dem Einstieg ins Berufsleben haben viele Studenten die Chance, noch einmal eine ganze Reihe Freiheiten zu geniessen.

Doch im Moment ist alles anders. Corona zwingt die Studentinnen und Studenten in den Fernunterricht. Seit spätestens dem 28. Oktober sind alle Berner Hochschulabsolventen grösstenteils zu Hause. Nur vereinzelte praktische Module wie Laborarbeiten dürfen vor Ort stattfinden. Unterricht mittels Videokonferenzen oder Podcasts ist an der Tagesordnung. Vorbei ist das Plaudern im Gang vor dem Hörsaal, vorbei sind die gemeinsamen Kaffeepausen in der Mensa. Nur 15 Prozent der Studenten der Berner Fachhochschule (BFH) sind ab und zu am Institut. Wie viele es bei der Universität und der Pädagogischen Hochschule (PH) sind, ist unklar. Sie können die Zahlen nicht nennen.