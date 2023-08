«Hoselupf» – News aus dem Schwingen – Stucki schwingt am Unspunnen-Fest – zumindest ein Teil von ihm Matthias Aeschbacher bestätigt in Deitingen seine starke Form, ein Aargauer gibt ein unerwartetes Comeback, und ein junger Seeländer sichert sich königliche Schuhe. Marco Oppliger Philipp Rindlisbacher

Eindrückliche Flossen: Der Seeländer Matthieu Burger (oben) hat Schuhgrösse 50 – wie der zurückgetretene Schwingerkönig Christian Stucki. Foto: Christian Pfander

Zwei Eidgenossen triumphieren

Die Angelegenheit war glasklar: Mit 2,25 Punkten Vorsprung entschied Patrick Gobeli den Engstligschwinget ob Adelboden für sich, der Oberländer gewann sämtliche sechs Gänge. Bereits auf dem Weissenstein hatte er mit Rang 2 geglänzt.

Knapper ging es am Lüderen-Schwinget zu und her, einem weiteren regionalen Fest ohne Kranzabgabe. Mit Dominik Gasser siegte ebenfalls ein Eidgenosse – für den Emmentaler, der heuer viermal Eichenlaub holte, handelt es sich um den ersten Triumph auf dieser Stufe.

Die lange verletzten Severin Schwander und Florian Gnägi nahmen jeweils weitere Belastungstests vor, verpassten jedoch den Schlussgang. Derweil musste Gnägis Bruder Damian den Wettkampf auf der Engstligenalp nach vier Gängen angeschlagen aufgeben.

Aeschbacher und die Gewissheit

Bärenstarker Berner: Matthias Aeschbacher stellte als Co-Sieger am «Nordwestschweizerischen» in Deitingen seine starke Form unter Beweis. Foto: Marcel Bieri

Matthias Aeschbacher pflegt im Interview jeweils genauso geradlinig wie im Sägemehl zur Sache zu gehen. Gefragt nach seiner persönlichen Einschätzung zum Auftritt am Nordwestschweizerischen Schwingfest, hielt der Emmentaler gegenüber SRF fest: «Konstant gut.» Euphorie schwang in seiner Aussage keine mit. Dabei hatte er eben das 15. Kranzfest gewonnen – wenn auch als Sieger 1b, was die Leistung keineswegs schmälert.

Aeschbachers Bilanz in diesem Jahr lässt sich sehen: Neun Kranzfeste hat er bestritten, zwei davon als Co-Sieger gewonnen. Zudem schaffte er es auf dem Weissenstein, am «Bernjurassischen» und am «Mittelländischen» in den Schlussgang, insgesamt resultierten vier 2. Plätze. Damit gehört er am Unspunnen-Schwinget zum Kreis der Favoriten. Und es versteht sich von selbst, wurde Aeschbacher am Sonntag in Deitingen auch zum Saisonhöhepunkt befragt. Sein Plan dafür lautet: «Gut erholen, leicht trainieren und dann in Interlaken Gas geben.»

Döbelis unerwartetes Comeback

Schmerzhafte Vergangenheit: Vor einem Jahr riss sich Andreas Döbeli das Kreuzband. Nun kehrte er in Deitingen ins Sägemehl zurück und sicherte sich dabei gleich den Kranz. Foto: Peter Klaunzer

Es ist eine höchst spontane Rückkehr: Auf einmal steht Andreas Döbeli wieder im Sägemehl, über ein Jahr nach seinem auf dem Weissenstein erlittenen Kreuzbandriss. Die Saison 2023 hatte er an und für sich bereits abgeschrieben, ein geglücktes Training vor zwei Wochen aber ermutigte ihn dazu, sich fürs «Nordwestschweizerische» anzumelden. «Furchtbar nervös» sei er gewesen, sagte der Eidgenosse, anmerken liess er sich die Aufgeregtheit jedoch nicht.

Rang 5 und der Kranzgewinn waren der verdiente Lohn, und so steht der Freiämter nun auch im vierzehnköpfigen NWS-Aufgebot für den Unspunnen-Schwinget. Nicht so sein Bruder Lukas, für den die Saison definitiv gelaufen ist. Er verletzte sich in diesem Juli – auf dem Weissenstein.

In den Schuhen Stuckis

Apropos Unspunnen-Schwinget: Bereits jetzt steht fest, dass es einen «neuen» Sieger geben wird, weil Christian Stucki, der Triumphator von 2017, bekanntlich im Juni seine Karriere beendet hat. Und doch wird zumindest ein Teil des Lysser Hünen am 27. August auf der Höhematte in Interlaken im Sägemehl stehen: seine Schuhe!

An und für sich hätten die Treter mit Grösse 50 ja auch als Rettungsboot dienen können. Aber es gibt tatsächlich einen Schwinger, der ebenfalls mit solchen Flossen gesegnet ist – Matthieu Burger. Und so hat Stucki seinem Seeländer Copain die Schuhe zum Austragen überlassen. Burger kämpfte zuletzt mit den Folgen einer Gehirnerschütterung, hinsichtlich des Saisonhöhepunkts dürfte er jedoch wieder fit sein – und erst noch in königlichem Schuhwerk antreten können.



