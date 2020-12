Ein Leben mit und für Pferde – Stucki gibt die Zügel in neue Hände 45 Jahre lang hat Susanne Stucki Reitartikel verkauft. Jetzt geht sie in Pension und übergibt den Shop im Reitzentrum Cavallino in Gwatt-Thun in jüngere Hände. Nelly Kolb

Die letzten Tage: Susanne Stucki in ihrem Shop im Reitsportzentrum Cavallino. Foto: Nelly Kolb

«Der Körper respektive die Gesundheit haben mir gezeigt; jetzt ist Zeit aufzuhören», musste sich die 70-jährige Susanne Stucki eingestehen. Die Vollblut-Rösselerin hat immer mit und für Pferde gelebt. Davon 45 Jahre als Verkäuferin von Reitartikeln – zuletzt im Reitsportzentrum Cavallino in Gwatt-Thun. Damit ist nun Schluss. Sie übergibt den Shop in wenigen Tagen an Sarah Bühlmann und damit in jüngere Hände.

«Mein Vater war Hufschmied und liess mich nach dem Beschlagen manchmal aufsitzen.» Susanne Stucki

«Ich bedaure ihren Weggang, habe aber auch Verständnis für den Entscheid», sagt Thomas Järmann, Besitzer des Reitsportzentrums. Susanne Stucki sei sowohl beim Betriebsteam wie der Kundschaft sehr beliebt gewesen. Alle hätten ihre Fröhlichkeit und stete Hilfsbereitschaft geschätzt. «Ich bin aber froh, dass es mit dem Shop weitergeht», betont Järmann.