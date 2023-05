Die Loubegaffer – Stucki bei den Köchen und Albert Rösti bei den Calimeros An der YB-Meisterfeier fehlte irgendwie etwas. Und Bundesrat Albert Rösti nimmt sich Zeit für ein Schlagerfest. Das sind die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Schwingerkönig Christian Stucki liebt Hausmannskost, und Bundesrat Albert Rösti mag die Schlagerband Calimeros. Fotos: Keystone

Am Montag sind die Kleider der YB-Fans langsam wieder trocken. Und langsam hat sich der Alkoholpegel wieder normalisiert. Das Gewitter und der anhaltende Regen haben die Stimmung an der Feier spürbar gedämpft. GFL-Stadtrat und Grossrat Manuel C. Widmer hat Mitte Nachmittag noch bei trockenen Verhältnissen im Stadion als DJ für Stimmung gesorgt. Auch dem Plattenleger im Nebenamt entging nicht, dass irgendwie in diesem Jahr bei den Fans keine echte Euphorie aufkam. Er hat dafür – neben dem Wetter – eine weitere zentrale Erklärung. «Eine Meisterfeier ohne Pokal ist wohl für viele Fans einfach nicht das Gleiche wie eine mit einer Trophäe. Es fehlt ihnen dieses wichtige Symbol», sagte er am Abend der Feier.



Mit der BEA sind am Sonntag sozusagen die Berner Festtage zu Ende gegangen. Die Frühlingsmesse mutiert ja immer mehr zur Festhütte. Sie ist aber auch eine Plattform, wenn eine Organisation etwas zu feiern hat. Einen grossen Auftritt hatte in diesem Jahr der Cercle de Berne, die Vereinigung der Berner Köche, die ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert. Der umtriebige Präsident Beat Weibel organisierte am grossen Stand in der Festhalle Kochwettbewerbe. Am Freitag kochte Schwingerkönig Christian Stucki gegen seinen Kollegen Adrian Walther um die Wette. Sie hatten die Aufgabe, ein Carré der Schweinsrasse Duroc mit Spargeln und Broccoli zuzubereiten. Im Duell gegen Walther musste sich Stucki schliesslich geschlagen geben, weil sein Konkurrent mehr Publikumsstimmen erhielt. Zu seinen privaten Kochgewohnheiten sagte er:

«Am liebsten bereite ich zu Hause Hausmannskost zu.» Zu seinen Menüs gehöre jeweils auch ein gutes Stück Fleisch. Für sich bereite er jeweils ein Stück in Normal- und nicht in Übergrösse vor, betonte er.