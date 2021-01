Plötzlich wurde es dunkel – Stromunterbruch in Bümpliz am Samstagabend Kurz vor 22 Uhr fiel am Samstagabend in zahlreichen Haushalten in Bümpliz der Strom aus. Nach rund einer Stunde waren die Probleme behoben.

Ein Kabeldefekt hat am Samstagabend zu einem Stromausfall in Bümpliz geführt. (Symbolbild) Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

In Bümpliz ist am Samstagabend gegen 22.00 Uhr der Strom ausgefallen. Bereits nach rund einer Stunde konnten die Probleme bei der Stromversorgung behoben werden. Dies teile die Leitstelle von Energie Wasser Bern (EWB) in der Nacht auf Sonntag mit.

Die Ursache für den Stromunterbruch sei ein Kabeldefekt gewesen, hiess es. Durch Umschaltungen im Netz habe die Stromversorgung aber bis zirka 23 Uhr für alle von der Störung betroffenen Kunden wiederhergestellt werden können, hiess es von EWB weiter.

chh/sda