Mehr E-Bikes verkauft – Stromer baut Produktion in Oberwangen aus Der Marktführer bei schnellen E-Bikes hat den Absatz im Heimatmarkt Schweiz im vergangenen Jahr um 20 Prozent gesteigert. Julian Witschi

Stromer verfügt inzwischen über drei Montagelinien in Oberwangen. 101 Personen arbeiten am Firmensitz. Foto: Adrian Moser

Die Nachfrage nach Velos und speziell nach Elektrovelos hat im Corona-Jahr 2020 markant zugenommen. «Die Radbranche hat das zweite Rekordjahr in Folge hinter sich», sagt Jakob Luksch, Chef der myStromer AG in Oberwangen. Die Pandemie habe den Mobilitätswandel noch einmal verstärkt. Die Menschen setzten sich sowohl in der Freizeit als auch zum Pendeln mehr aufs Velo.

Das Unternehmen ist im Nischenmarkt der bis zu 45 km/h schnellen E-Bikes Marktführer. 12’417 Stromer konnten laut Medienmitteilung im Jahr 2020 produziert werden. Diese Zahl entspreche der verkauften Stückzahl, heisst es auf Anfrage. Im Vorjahr wurden zwar auch schon rund 12’000 Stück verkauft, dies aber zum Teil aus Lagerbeständen von vor 2019. Und im Lockdown im Frühling 2020 musste die Produktion während vier Wochen unterbrochen werden.