Sturmbilanz im Berner Oberland – Stromausfall und ein fliegendes Trampolin Sturm Hendrik sorgte am Donnerstagmorgen im Simmental für einen Stromausfall und wehte in Thun ein Trampolin auf die Autobahnzufahrt.

Auch in Boltigen waren heute Morgen viele Haushalte ohne Strom. Foto: Bruno Petroni

Obwohl Sturmtief Hendrik im Berner Oberland keine grossen Schäden anrichtete, hinterliess es doch an einigen Orten seine Spuren. So fiel in einigen Simmentaler Gemeinden am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr für rund eine Dreiviertelstunde der Strom aus. Betroffen waren nach Angaben der BKW-Medienstelle rund 3000 Anschlüsse in den Gemeinden Saanen, Därstetten, Oberwil, Boltigen und Zweisimmen.

Bei der Kantonspolizei gingen zwischen 4 und 8.30 Uhr insgesamt sieben Meldungen aus dem Oberland wegen umgestürzter Bäume oder wegen Gegenständen auf der Fahrbahn ein. Eine unangenehme Überraschung erlebten einige Autofahrer auf der Autobahneinfahrt Thun-Süd zur A6. Dort hatte der Sturm ein Trampolin auf die Fahrbahn geweht, wie Isabelle Wüthrich von der Medienstelle der Kapo berichtete.

