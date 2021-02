Etliche Linien unterbrochen – Stromausfall legt Berner Trams und Busse lahm Wegen eines Stromausfalls werden derzeit alle Bernmobil-Tramlinien ab Bahnhof in Richtung Osten nicht bedient. Auch die Buslinie 10 ist betroffen. UPDATE FOLGT

In Richtung Osten geht derzeit nichts mehr: Wegen eines Stromausfalls müssen derzeit alle Trams am Berner Bahnhof wenden. (Archivbild) Foto: Adrian Moser

In der Berner Innenstadt reihen sich derzeit die Trams aneinander: Ab Bahnhof in Richtung Bärenplatz-Zytglogge läuft seit kurz vor 15.30 Uhr nichts mehr. Grund dafür sei ein «Stromausfall bei einem Gleichrichter», erklärte Rolf Meyer, Mediensprecher von Bernmobil. Spezialisten seien dran, die Störung so rasch als möglich zu beheben. Eine Prognose könne er aber nicht geben, so Meyer.

Betroffen sind die Tramlinien 6, 7, 8 und 9 und die Buslinie 10 jeweils ab Bern Bahnhof in Richtung Osten, also Bärenplatz, Zytglogge und weiter bis an die jeweiligen Endstationen. In Richtung Westen, also an den Hirschengraben etc., verkehren die Trams und Busse wie gewohnt, sie können am Bahnhof wenden.

chh