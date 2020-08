Schulhaus-Sanierung Eriswil – Strom vom Dach Eine klare Mehrheit spricht sich für eine Fotovoltaikanlage auf der Turnhalle aus. Jürg Rettenmund

2016 feierte Eriswil das 75-Jahr-Jubiläum des Schulhauses. Jetzt steht eine grössere Sanierung an. Foto: Marcel Bieri

Das Schulhaus Eriswil ist in die Jahre gekommen. Es hat Baujahr 1943 und wurde Anfang der 1990er-Jahre das letzte Mal saniert und erweitert. Es sei zwar energetisch in einem soliden Zustand, heisst es in der Information zu einem Vorprojekt. Trotzdem muss insbesondere die Heizung bis Mitte 2023 ersetzt werden. Eine Arbeitsgruppe befasst sich mit der Aufgabe. Weil keine Versammlung möglich war, führte sie eine schriftliche Umfrage durch. Jetzt liegen die Ergebnisse vor und können auf der Website der Gemeinde eingesehen werden.