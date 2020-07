125 Jahre Onyx im Oberaargau – Strom gekauft – Geldsegen bekommen Im Jahr 1903 sorgten zwei Oberaargauer dafür, dass die Gemeinden die Elektrizitätswerke Wynau kauften. Rund 100 Jahre später versilberten ihre Nachfolger diese wieder. Jürg Rettenmund

Illustration: Max Spring

Als 1896 das Kraftwerk an der Aare in Wynau seinen Betrieb aufnahm, erleuchteten in Langenthal erstmals Strassenlampen die Nacht. Selbstverständlich war es jedoch nicht, dass der im Oberaargau erzeugte Strom auch in der Region blieb und in den Fabriken Maschinen zum Laufen oder in den Strassen und Häusern Glühbirnen zum Strahlen brachte.