Urteil am Dienstag – Strippenzieher eines faulen Kunstdeals vor Gericht Sie handelten mit falschen Werken von Tizian und Rembrandt: Nun stehen die zwei Männer vor dem Berner Obergericht.

Vor dem erstinstanzlichen Wirtschaftsgericht hatten beide Männer beteuert, sie seien nach wie vor von der Echtheit der Bilder überzeugt. Foto: Urs Baumann

Das bernische Obergericht befasst sich seit Montag mit einem faulen Kunsthandel im Zürcher Milieu. Dabei geht es um angeblich echte Werke von Tizian und Rembrandt.

Einer der beiden Strippenzieher hat das erstinstanzliche Urteil weitergezogen, der andere hat das Urteil akzeptiert. Die beiden hatten mit den angeblich echten Werken Investoren abgezockt.

Die Bilder stellten sich schliesslich als wertlos oder zumindest deutlich weniger wertvoll als angepriesen heraus. Hinter dem Kunstdeal standen ein Barbetreiber aus dem Zürcher «Chreis Cheib» und ein Mann aus dem Kanton Bern. Die beiden hatten sich in Zürich kennen gelernt.

Mit Versprechungen eines millionenschweren Kunstdeals, der in Kürze abgeschlossen werden soll, kassierten sie von gutgläubigen Investoren und Bekannten teilweise hohe Beträge für Expertisen und Ähnliches. Das Geld floss allerdings nicht in den angeblichen Kunstdeal, sondern direkt oder über Umwege in die Taschen der Strippenzieher.

Vor dem erstinstanzlichen Wirtschaftsgericht hatten beide beteuert, sie seien nach wie vor von der Echtheit der Bilder überzeugt. Allerdings offenbarten sich in der erstinstanzlichen Verhandlung auch die dubiosen Geschäftspraktiken ohne Quittungen, stichhaltige Beweise und mutmasslich auch ohne Kunstkenntnisse.

Wenig Einsicht der Angeklagten

Das Gericht verurteilte den Hauptstrippenzieher, den Zürcher Barbetreiber, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten, den Berner zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Der Barbetreiber akzeptierte das Urteil. Der Berner, der selber auch Geld in den dubiosen Deal investiert hatte, zog es ans Obergericht weiter.

Auch in zweiter Instanz zeigten die beiden am Montag wenig Einsicht. Der Barbetreiber, der sich im Strafvollzug befindet, wurde als Zeuge befragt, der Berner als Angeschuldigter. Klar wurde auch hier, wie die beiden redegewandten Männer in einem regelrechten finanziellen Chaos mit hohen Geldbeträgen herum jonglierten und immer neue Gläubiger mit Versprechungen vertrösteten – jahrelang.

Der Berner schob am Montag die Schuld zu einem grossen Teil auf den Zürcher Barbetreiber. Er habe nur einen Fehler gemacht, dass der den Zürcher nicht angezeigt habe, sagte der Angeklagte. «Wir haben ihm alle vertraut, wir waren blauäugig."

Der Berner sah sich mehrheitlich als gutgläubiges Opfer, das selber viel Geld investiert hatte und das die von ihm akquirierten Gläubiger nicht enttäuschen wollte.

Das Urteil des Obergerichts wird für Dienstag erwartet.

SDA/flo