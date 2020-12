Was in der NBA zu reden gibt – Strikte Corona-Regeln – doch Harden macht Party Die Saison in der NBA, der weltbesten Basketballliga, hat begonnen. Topspieler werden vergoldet, und diverse Stars bieten Gesprächsstoff. Adrian Ruch , Emil Bischofberger

Im neuen Team gehört Capela nicht mehr zu den Jungen

Derzeit angeschlagen: Der Genfer Clint Capela hat für Atlanta bisher erst Testspiele bestritten. Foto: Brandon Dill (AP/Keystone)

Weil NBA-Pionier Thabo Sefolosha keinen Arbeitgeber gefunden hat, ist Clint Capela der einzige Schweizer in der weltbesten Basketballliga. Der Genfer war am 5. Februar im Rahmen eines Tauschgeschäfts von Houston nach Atlanta transferiert worden, hat aber noch nie für sein neues Team einen Ernstkampf bestritten. Zuerst hatte er wegen einer Fersenverletzung pausiert, nun verpasste er den Saisonstart wegen Schmerzen in der linken Achillessehne. Trotzdem ist der 26-Jährige optimistisch. In Houston sei er oft der Jüngste auf dem Feld gewesen, «die Hawks hingegen haben sehr viele junge Spieler. Das ist für mich eine tolle Chance, mehr Verantwortung zu übernehmen», liess er verlauten. Capela soll Atlanta in der Defensive stabilisieren, in der Offensive verfügt das Team um den erst 22-jährigen Spielmacher Trae Young über sehr viel Potenzial. «Es macht riesigen Spass, täglich mit ihm an unseren Automatismen zu feilen. Da entsteht etwas Grosses», sagte Capela.