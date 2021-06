Lob von 20-fachem Grand-Slam-Sieger – Strickers Vormarsch überrascht Federer Am Rasenturnier von Halle kreuzen sich die Wege des 18-jährigen Aufsteigers und des 39-jährigen früheren Rasenkönigs. René Stauffer

Fühlt sich auch auf Rasen wohl: In Stuttgart schlug Stricker erstmals einen Top-20-Spieler. Foto: Marijan Murat (Keystone)

Die Dinge überstürzen sich dieser Tage für Dominik Stricker. Am Freitag vergab der 18-jährige Berner in Stuttgart gegen Sam Querrey (ATP 67) noch einen Matchball, der ihn in die Halbfinals gebracht hätte. Am Samstag stand er bereits am nächsten Turnier im Einsatz, in der Qualifikation zum ATP-500-Turnier im ost-westfälischen Halle. Dort musste er allerdings in der Qualifikation gegen den Amerikaner Marcos Giron (ATP 84) die zweite Niederlage innerhalb von zwei Tagen hinnehmen (4:6, 5:7).

Damit wird es in Halle auch nicht zum Duell mit dem 10-fachen Sieger Roger Federer kommen, der als Nummer 5 gesetzt ist und gegen einen Spieler aus der Qualifikation beginnt. Schon im Viertelfinal könnte er auf Daniil Medwedew treffen, der die Setzliste vor Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Andrej Rublew anführt. Er werde versuchen, mit Stricker in Halle wenigstens zu trainieren, kündete Federer an.