Tennis-Märchen in Genf – Stricker verblüfft auch im Regen – Viertelfinal gegen den Federer-Bezwinger Nach Marin Cilic schlägt der 18-jährige Berner mit Marton Fucsovics einen weiteren Top-50-Spieler. Nun wartet der Spanier Pablo Andujar. René Stauffer

Tritt bei seinem ersten ATP-Turnier auf wie ein Routinier: Dominic Stricker liess sich auch von zwei Regenunterbrüchen nicht stoppen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Zu Beginn schien über Genf und dem Parc des Eaux-Vives noch die Sonne, doch es war nur eine Frage der Zeit, bis der Regen kommen würde. Er kam, und zwar heftig. Dominic Stricker hatte bei seinem Debüt auf der ATP-Tour nach dem Startsieg über den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic (ATP 46) zu diesem Zeitpunkt auch gegen Marton Fucsovics (ATP 44) den ersten Satz gewonnen. Im zweiten lag er 1:2 hinten, als die beiden in die Garderobe mussten. Erst knapp zwei Stunden später konnte der Achtelfinal weitergehen – wenn auch nur für sechs Games. Im dritten Anlauf aber klappte es, danach stand Stricker im Viertelfinal (7:5, 6:4).

Schon über 800 Gegner überholt

Damit hat der French-Open-Juniorensieger von letztem Herbst sein erstes Turnier auf der ATP-Tour in ein märchenhaftes Debüt veredelt. Nachdem er in Lugano im März sein erstes Challenger-Turnier gewann, schafft er einen weiteren Sprung in der Weltrangliste. Als Nummer 1168 ins Jahr gestartet und in Genf bereits die Nummer 419, verbessert er sich nun in den Bereich von Rang 335. Und er ist im Viertelfinal am Donnerstag auch für Pablo Andujar (ATP 75), am Dienstag Bezwinger Federers, ein gefährlicher Gegner. Der 35-jährige Spanier ist fast doppelt so alt wie er.

Dass der Berner Teenager, nur dank einer Wildcard ins Feld gekommen, den ersten Satz 7:5 gewonnen hatte, war eher erstaunlich. Denn im Gegensatz zur Startpartie gegen Cilic servierte er gegen den 29-jährigen Osteuropäer schlecht, brachte in diesem Durchgang nur 43 Prozent der ersten Bälle ins Feld. Aussergewöhnlich war schon der Start der Partie: Nachdem Stricker gleich zwei Breakbälle abwehren musste, gewann er zwölf Ballwechsel in Folge und führte nach zehn Minuten 3:0.

Für jeden Gegner ein Rätsel

Fucsovics, einst Juniorensieger in Wimbledon, kam rasch auf 3:3 zurück und hatte im siebten Game zwei weitere Breakbälle. Aber Stricker zeigt an seinem bisher grössten Turnier eben auch, dass er nicht nur einen Plan A hat, dass sein Schlagrepertoire gross und sein Spiel variantenreich ist. Und weil er zudem ein Linkshänder und neu und unbekümmert ist auf der Tour, stellt er für alle Gegner, auch Routiniers wie Cilic oder Fucsovics, eine Herausforderung mit grossen Unbekannten dar.

Die Verunsicherung des Ungarn zeigte sich, als er mit einem Doppelfehler sein zweites Aufschlagspiel verlor – und damit den ersten Satz. Bei einbrechendem Regen begann der zweite Satz mit drei Breaks in Folge, und Stricker lag 1:2 zurück, als unterbrochen wurde. Als es am späten Nachmittag weiterging, fiel er kurz 1:3 zurück, fasst sich aber rasch und glich auf 3:3 aus. Als der Regen erneut zu stark wurde, führte er 5:4 und als Rückschläger 15:0. Drei Punkte fehlten zum Viertelfinal.

Den letzten Punkt musste er nicht mehr spielen

Erneut über eine Stunde dauerte es, bis die Partie ein drittes Mal beginnen konnte, doch nun ging alles rasch. Denn wieder zeigte Fucsovics Schwächen, während Stricker keine Anzeichen von Nervosität erkennen liess und im Stil eines Routiniers auftrat. Zwar konnte der ungarische Genf-Sieger von 2018 seinen ersten Matchball noch abwehren, beim zweiten aber unterlief dem Favoriten erneut ein Doppelfehler. Damit erreichte Stricker seinen bisher klar grössten Viertelfinal, ohne den letzten Ball selber spielen zu müssen. Neben 45 ATP-Punkten hat er auch schon 14’000 Euro Preisgeld auf sicher. Und ein Ende seines Höhenflugs ist nicht in Sicht.

