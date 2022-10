Sieg über die Weltnummer 34 – Stricker überrascht in Antwerpen Der junge Berner Tennisprofi schlägt mit Botic van de Zandschulp einen der Aufsteiger und feiert seinen siebten Sieg auf Stufe ATP. Adrian Horn

Einen seiner bislang besten Auftritte legt Dominic Stricker in Belgien hin. Foto: AFP

Auf einmal entsteht doch noch Spannung. 6:2, 5:4 führt Dominic Stricker, er schlägt zum Matchgewinn auf, liegt nach einem Doppel- sowie einem besonders unnötigen Vorhandfehler nun aber 0:30 zurück. Der 20-Jährige blickt in Richtung seines Coaches Sven Swinnen, der wie üblich Ruhe ausstrahlt und vertrauensvoll nickt, womit er ihm zu verstehen gibt, dass das schon gutkommen wird.

Tut es auch. Stricker gewinnt die folgenden vier Ballwechsel und damit das Duell mit seinem hochgehandelten Widersacher. In Botic van de Zandschulp schlägt der Berner in der 1. Runde des European Open einen der Aufsteiger der letzten Saison. Die Weltnummer 34 ist der Holländer; in Antwerpen war er gesetzt und somit einer der Mitfavoriten. Dass ihn Qualifikant Stricker, die 136 im Ranking, bezwingt, ist zumindest eine Überraschung.

Nun wartet Routinier Richard Gasquet auf den 20-Jährigen aus Grosshöchstetten. Foto: AFP

Immer wieder punktet der Linkshänder mit dem Aufschlag, unmittelbar oder indirekt. Bedingungsloses Offensivtennis spielt er; oft taucht er am Netz auf, wo er häufig souverän abschliesst. Einen seiner bislang besten Auftritte legt er hin, der siebte Sieg auf der ATP-Tour resultiert.

Weshalb der Sieg so wertvoll ist

Der Erfolg über den klar favorisierten Holländer ist auch deswegen eine Überraschung, weil Stricker zuletzt pausierte, Probleme mit dem Daumen plagten ihn. Die 32 Punkte, die er in Antwerpen bislang gewonnen hat, sind Gold wert – vorab im Hinblick auf das sogenannte Race to Milan, das Kräftemessen der besten U-21-Spieler weltweit. Als neu 10.-Platzierter im entsprechenden Ranking wäre er am Saisonschlussevent der Top 8 Stand jetzt dabei, weil die führenden Carlos Alcaraz und Jannik Sinner auf eine Teilnahme verzichten.

In der 2. Runde trifft Stricker am Mittwochnachmittag auf den in der Schweiz lebenden Franzosen Richard Gasquet (live bei Sky). Der 36-Jährige wehrte in seinem ersten Auftritt drei Matchbälle ab und schlug Stan Wawrinka in einem hochklassigen Match 2:6, 7:6, 6:4, weshalb der Berner weiterhin auf den ersten wettkampfmässigen Vergleich mit seinem Landsmann wartet, mit dem er sich im Frühling auf die Sandplatzsaison vorbereitet hatte.

In der nächsten Woche schlägt Stricker wie Wawrinka in Basel auf. Beim hervorragend besetzten 500-Punkte-Turnier ist er dank einer Wildcard am Start.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.