Aus am Geneva Open – Federer-Bezwinger holt Stricker auf die Erde zurück Der 18-jährige Berner unterliegt dem Spanier Pablo Andujar 6:4, 4:6, 4:6 und verpasst bei seinem ersten ATP-Turnier den Halbfinal. René Stauffer

Out im Viertelfinal: Tour-Debütant Dominic Stricker verlor seinen dritten Match in Genf. Foto: Pascal Müller (freshfocus)

Vor dieser Woche hatte Dominic Stricker noch nie auf der ATP-Tour gespielt und war auch noch keinem Top-100-Spieler gegenübergestanden. Nach den Erfolgen über Marin Cilic (ATP 46) und Marton Fucsovics (44) kam er auch im Viertelfinal gegen Pablo Andujar (75) nahe an den Sieg. Er führte 6:4, 3:1, ehe der fast doppelt so alte Spanier die Partie noch wenden konnte.

Der 18-jährige Polizistensohn aus Grosshöchstetten knüpfte lange an seine beschwingten Leistungen der ersten Runden an. Am bisher schönsten Tag, bei Sonnenschein und 16 Grad, drückte er den vierfachen Gewinner von Sandturnieren mit seiner Risikobereitschaft, seinem Variantenreichtum und hervorragenden Aufschlägen in die Defensive.

Er wolle sich beim 35-Jährigen aus Valencia rächen für dessen Sieg über Federer im Achtelfinal, hatte Stricker angekündigt. Und wie mit seinem Trainer Kai Stentenbach besprochen, spielte er erneut lange mutig und aggressiv. Im ersten Satz vergab er zwar eine 3:1-Führung, konterte aber im siebten Spiel mit einem weiteren Break und liess sich den Satz nicht mehr nehmen.

Die grosse Chance im zweiten Satz

Der Juniorensieger von Paris 2020 eröffnete auch den zweiten Durchgang mit einem Break, führte wieder 3:1. Doch auch diesmal glich Andujar im sechsten Spiel aus und ging darauf erstmals in Führung. Während sich der Spanier steigerte, unterliefen dem Teenager nun zu viele Fehler, die Folge war sein erster Satzverlust der Woche. Am nächsten am Erfolg stand er im neunten Game, als er zwei Breakbälle zum 5:4 hatte, doch Andujar annullierte sie mit Winnern.

Der Satzverlust hinterliess Spuren. Nun spielte Stricker etwas zu ungestüm und unkontrolliert, fiel im Entscheidungssatz 0:3 und 1:4 zurück. Andujar hatte ihn von den Wolken geholt, doch nochmals kämpfte sich der junge Aussenseiter zurück und schaffte das 4:4. Als er dann gegen den Matchverlust aufschlagen musste, unterliefen ihm aber wieder viele Fehler, und mit dem ersten Matchball erreichte der Spanier nach 2:18 Stunden erstmals seit Gstaad 2019 wieder einen Halbfinal.

Strickers Wochenbilanz bleibt dennoch beeindruckend, mit 45 ATP-Punkten, 14’000 Euro Preisgeld und dem Sprung in der Weltrangliste von Rang 419 in den Bereich von Rang 335.

Federer warnt vor übertriebener Euphorie

Am Rand des Turniers warnte Roger Federer gegenüber dem Schweizer Fernsehen davor, die Erwartungen in Stricker nun allzu hoch anzusetzen. «Wichtig wird sein, dass sein Umfeld und die Medien nicht zu euphorisch werden», sagte er. In der Schweiz sei die Gefahr allerdings kleiner als etwa in Frankreich, Italien oder Südamerika. «Er ist ein supernetter Typ, ich hatte im Training schon viel Spass mit ihm. Er ist ruhig, macht sein Ding, das ist ihm hoch anzurechnen. Aber er hat noch ein riesiges Verbesserungspotenzial.»

Federer gab auch zu bedenken, dass Strickers nächste Einsätze wieder vornehmlich im Niemandsland der Challenger- oder Future-Turniere stattfinden werden, weil sein Ranking für die ATP-Tour noch zu tief ist. Er weiss aus eigener Erfahrung, dass es an solchen Turnieren schwieriger ist, die Motivation zu finden, als auf der grossen Bühne.

