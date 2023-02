Im obersten Städtchen an der Aare gab es vor einiger Zeit ein kleines Lädeli, das vornehm mit «Horlogerie» angeschrieben war. In ihm wirkte der Uhrmacher Alfred «Fredy» Kernen, der hin und wieder unter argem Durst litt, diesen ausgiebig löschte und so unerchannt ins Singen geriet. Und eben diesem Fredy vertraute ich einen Wecker an, der sich erlaubt hatte, stillzustehen.