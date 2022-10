Neujahrsfeier in Interlaken – Stress kommt ans Touch the Mountains Der Rapper Stress wird am 1. Januar auf dem Interlakner Höheweg auftreten. Er ist der zweite Headliner, den die Veranstalter bekannt geben.

Der Rapper Stress wird am Touch the Mountains auftreten. Foto: PD

Vor zwei Wochen wurde der erste Act bekannt, der in Interlaken am Touch the Mountains das neue Jahr einläuten wird: Damian Lynn. Am Freitag nun kommunizierten die Veranstalter den zweiten bekannten Namen: «Stress – der Patron des Schweizer Rap – macht am 1. Januar 2023 den Auftakt und wird auch bei seinem fünften Auftritt in Interlaken für ‹Kracher›-Stimmung sorgen», schreiben sie in ihrer Medienmitteilung.

Ein langer Weg liegt hinter Stress, auf dem er neue Kraft gewonnen hat. Nun kehre er «mit beispielloser Freude» auf die Bühne zurück, steht im Communiqué. «Die neue Show ist energiegeladen und bassgewaltig.»

Das Touch the Mountains am 1. Januar in Interlaken sorgt nach Angaben der Organisatoren stets «für einen einzigartigen Einstieg ins neue Jahr». Neben der musikalischen Unterhaltung durch Schweizer Künstler wird das Gesamterlebnis auf dem Höheweg durch ein grosses Kunstfeuerwerk abgerundet.

Der Zutritt zum Anlass ist grundsätzlich kostenlos. Wer ganz nahe dran sein will, kann sich unter www.seetickets.ch oder www.touchthemountains.ch ein Ticket für den «Golden Circle» sichern.



PD

