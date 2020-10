Hockey Huttwil auf Erfolgskurs – Strenge Vorbereitung und gezielte Transfers Hockey Huttwil spielte letztes Jahr gegen den Abstieg, nun sind die Oberaargauer Leader. Die neuen Spieler sind eine Verstärkung, alle ziehen wieder am gleichen Strick. Reto Pfister

Kent Daneel (rechts) hat für Huttwil bis jetzt mehr als einen Skorerpunkt pro Spiel erreicht. Foto: Marcel Bieri

Herbst 2019: Hockey Huttwil, als einer der Anwärter auf einen Spitzenplatz in die MSL-Saison gestartet, ist wochenlang Tabellenletzter. Die Oberaargauer müssen schliesslich in der Abstiegsrunde antreten.

Herbst 2020: Hockey Huttwil ist Leader, erst im siebten Spiel am Mittwoch gibt das Team bei der 1:2-Niederlage im Penaltyschiessen in Lyss die ersten Punkte ab.

Die Schlüsselspieler der letzten Saison gehören nach wie vor der Mannschaft an. Und doch ist vieles anders als vor einem Jahr.

Die Spieler waren verunsichert

Daniel Bieri, in der Schlussphase der letzten Saison vom Assistenten zum Cheftrainer aufgestiegen, verordnete seiner Mannschaft eine harte und strenge Vorbereitung. Die Intensität in den Trainingseinheiten war von Anfang an hoch. Schlechte Ergebnisse in den Testspielen wurden in Kauf genommen.

Das klare Ziel war, dass die Spieler erstens zu Saisonbeginn in Topform waren und zweitens alle sich an die taktischen Vorgaben halten. In der letzten Saison sei dies nicht unbedingt der Fall gewesen. «Die Spieler waren verunsichert; viele haben dann für sich selbst versucht, aus dem Tief zu finden. Das Team war so keine Einheit mehr», schildert Bieri die Problematik, mit der er sich konfrontiert sah.

Der neue Headcoach verpasste der Mannschaft ein leicht defensiveres Spielsystem, das zu grösserer Stabilität führte. Erst sechs Tore hat Huttwil kassiert, bei 30 erzielten Treffern. «Dass wir so viele Tore schiessen können, überrascht mich nicht», sagt Bieri. «So wenige zu bekommen, habe ich nicht erwartet. Das zeigt, dass wir vieles richtig machen.»

Je einer für jeden Mannschaftsteil

Extrem aktiv war Huttwil im Sommer in Sachen Transfers nicht. «Wir wollten das Team gezielt ergänzen», schildert Bieri die Strategie der Oberaargauer. Geholt wurde je ein Leistungsträger für jeden Mannschaftsteil. Torhüter Kevin Liechti wurde bei den SCL Young Tigers ausgebildet; zuletzt spielte er für den Ligakonkurrenten Seewen. Mit dem 23-Jährigen und dem langjährigen Stammtorhüter Lukas Gasser verfügt Huttwil über ein sehr starkes Torhüterduo; beide spielen auf gehobenem MSL-Niveau. Von Düdingen stiess der erfahrene Verteidiger René Bruni (28) zu den Oberaargauern. Bruni war von 2016 bis 2019 bereits ein Führungsspieler bei Wiki-Münsingen.

Der talentierte Angreifer Kent Daneel (21) spielte zuvor für den Erstligisten Oberthurgau. In sieben Spielen hat er acht Skorerpunkte erreicht. Der schweizerisch-norwegische Doppelbürger wurde mit einer B-Lizenz bereits in zwei Partien vom Swiss-League-Club Olten eingesetzt. «Kent ist ein Spieler mit grossem Potenzial», sagt Bieri. «Er kann sich noch in vielen Dingen entwickeln.»

Der 40-jährige frühere Profi sagt, dass man die bisherigen Erfolge nicht überbewerten dürfe. Beim 9:1-Erfolg gegen den Aufstiegsaspiranten Martigny etwa sei man nicht derart überlegen gewesen, wie man es angesichts des Resultats denken könne. Am Mittwoch erhielt Bieri die Bestätigung dafür; gegen das zuvor sechsmal hintereinander sieglose Lyss verlor Huttwil erstmals. In Abstiegsgefahr geraten dürften die Oberaargauer aber in dieser Saison definitiv nicht.