Präsenzunterricht an Gymnasien – Strenge Corona-Regeln für Betrieb der Mittelschulen Wenn am Montag das Leben in die Berner Gymnasien zurückkehrt, sind Halbklassen Pflicht. Dafür stellen die Schulen ihre Stundenpläne auf den Kopf. Stefan von Bergen

Rektor Rolf Maurer in einem Schulzimmer des Stadtberner Gymnasiums Neufeld in einem Corona-konform möblierten Schulzimmer. Foto: Christian Pfander

Quer durch die Halle des Stadtberner Neufeld-Gymnasiums zu spazieren oder sich dort für einen Schwatz zu treffen, das ist in den nächsten Wochen nicht erlaubt. Von den oberen Etagen herunter erblickt man auf dem Hallenboden aufgeklebte Markierungen, die die Schülerbewegungen kanalisieren und Ballungen verhindern sollen. Rektor Rolf Maurer zeigt auch die lockere Möblierung der Schulzimmer. Es stehen nur noch halb so viele Pulte im Raum wie früher. Die übrigen Pulte wurden in einer Ecke zusammengeschoben. «Bei uns gelten strengere Regelungen als in der Öffentlichkeit», sagt Maurer. Räumlich und stundenplantechnisch mussten er und seine Lehrkräfte ihre Schule in den letzten Tagen förmlich neu erfinden.