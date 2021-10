Gemeinderat gibt grünes Licht – Strenge Auflagen für den Briensermärt 2021 Der Briensermärt 2021 kann stattfinden. Allerdings ist die Durchführung an strenge Auflagen geknüpft.

So dicht gedrängt wie 2019 möchten die Behörden die Menschenmenge am Briensermärt 2021 nicht sehen. Foto: Ueli Flück

Der Brienzer Gemeinderat hat beschlossen, dass der Briensermärt 2021 stattfinden soll, wie er in einer Mitteilung schreibt. Allerdings wird der Märt heuer unter speziellen Voraussetzungen stattfinden. So muss «ein ungehinderter Personenfluss gewährleistet sein», wie es in der Mitteilung heisst. Das bedeute, Engstellen und Personenansammlungen seien zu vermeiden, schreibt der Gemeinderat. Aus diesem Grund werden die Stände einseitig oder wechselseitig aufgestellt.

Folgen für die Marktfahrer

Die Vorgaben haben unter anderem zur Folge, dass nicht alle Standbetreiber berücksichtigt werden können und Standorte angepasst werden müssen. Zudem sind auf dem Markt Verkauf und Abgabe von Alkohol oder alkoholischen Getränken untersagt. «Dies gilt für alle Marktteilnehmenden sowie für Geschäfte und Hotels/Restaurants über die Gasse», schreibt der Gemeinderat.

Die Konsumation von Speisen und alkoholfreien Getränken auf dem Markt ist entweder im Gehen oder im Sitzen (in Restaurants/Hotels) möglich. Im Marktgebiet dürfen keine Sitzgelegenheiten oder Stehtische aufgestellt werden.

Nur mit Zertifikat in die Festwirtschaft

Hotels oder Restaurants dürfen im Rahmen ihrer ordentlichen Betriebsbewilligung alkoholische Getränke anbieten. Auf dem Fischerbrunnenplatz wird der FC Rothorn in einer abgetrennten Zone einen Bar- und Festwirtschaftsbetrieb anbieten. Der Zutritt ist nur mit einem Covid-Zertifikat erlaubt. Für die Restaurants sowie die abgetrennte Zone auf dem Fischerbrunnenplatz hat der Gemeinderat eine Freinacht bewilligt.

pd/maz

