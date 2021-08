Prominenter FCB-Transfer – Streller kehrt aus dem Exil zurück Zwei Jahre nach seinem unschönen Abgang ist Club-Legende Marco Streller wieder Teil des FC Basel. Diesmal allerdings nicht mehr als Sportchef, sondern im Marketing-Bereich. Oliver Gut

Marco Streller ist wieder beim FC Basel – aber nicht mehr, um die grossen Linien mitzuzeichnen. Foto: Patrick Straub (Keystone)

Vielleicht ist es ja sogar ein König, der da aus dem Exil zurückkehrt. Wenn auch nur metaphorisch gesprochen, im übertragenen Sinn also. Aber nein, diese Diskussion soll nicht mehr geführt werden, nachdem sich genügend Menschen an diesem Bild abgearbeitet haben, das 2015 zum Ende von Marco Strellers Spielerkarriere von der BaZ gemalt wurde. Man darf es – natürlich überhöht – so sehen, man darf es aber auch einfach nur völlig übertrieben finden.

Sicher ist aber: Streller ist zurück beim FC Basel. Beim Verein seines Herzens, bei dem er sich als Stürmer, Captain und Gesicht der rotblauen Erfolgsserie den Status einer Club-Legende erspielt hatte. Und bei dem er sich in der Folge einen Teil seines grossen öffentlichen Kredits verspielte, indem er unter der Führung von Bernhard Burgener als Verwaltungsrat und Sportdirektor tätig war, womit auch sein Name mit dem Ende der nationalen Basler Dominanz verbunden bleibt.