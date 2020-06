Prozess um Urkundenfälschung – Streit wegen Krankenkassenwechsel Ein Versicherungsberater soll Formulare und Unterschrift seiner Kundinnen fingiert haben. Er bestreitet das. Also traf man sich am Regionalgericht. Cedric Fröhlich

Ein junger Versicherungsberater musste sich am Dienstag vor dem Regionalgericht Bern Mittelland verantworten. Foto: Keystone

«Willkommen», stand im Brief. So begrüsste die Krankenkasse die Frau und ihre beiden Töchter als Neukundinnen. Und die Frau, sie war perplex. Denn von einem Krankenkassenwechsel der Familie wusste sie nichts. So sagt sie es am Dienstag im Saal 012 des Berner Amthauses – vor Gericht.