Nahostkonflikt im Loeb – Streit um Wein aus besetztem Gebiet Das Berner Warenhaus verkauft Wein, auf dessen Etikett die Golanhöhen als israelisch bezeichnet werden. Laut dem Bund ist das verboten. Adrian Hopf-Sulc

Objekt des Anstosses: Ein Cabernet Sauvignon aus dem Golan, wie er von Loeb verkauft wird. Foto: Christian Pfander

Der Nahostkonflikt ist seit Jahrzehnten ungelöst – und er spiegelt sich nun auch in einem Weinregal in der Stadt Bern wider. Die Lebensmittelabteilung des Warenhauses Loeb verkauft Wein aus den Golanhöhen. Auf der Rückseite der Weinflaschen wird dieser als «Wine of Israel» bezeichnet.