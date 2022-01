Putzmittel ohne Palmöl – Streit um Seifen-Patent geht in die letzte Runde Vor Gericht kämpft die Firma Good Soaps gegen die deutsche Werner & Mertz. Beide wollen eine für die Branche bahnbrechende Erfindung gemacht haben. Maren Meyer

Raps statt Palmöl: Eine Erfindung zeigt, dass die Herstellung von Putz- und Waschmitteln mit heimischen Pflanzenölen möglich ist. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der Patentstreit zwischen dem deutschen Unternehmen Werner & Mertz und der kleinen Luzerner Firma Good Soaps kommt zu einem absehbaren Ende. Am Montag wird vor dem Bundespatentamt in St. Gallen ein letztes Mal verhandelt. Danach wird entschieden, wem das Patent zusteht. Damit geht eine veritable Seifenoper zu Ende. Für wen es jedoch ein Happy End gibt, wird sich frühestens in vier bis sechs Wochen nach dem Gerichtstermin offenbaren. Klar ist jetzt schon: Für beide Parteien steht viel auf dem Spiel.